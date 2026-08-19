La bolsa de São Paulo vuelve al rumbo positivo y sube casi un 1 % tras once caídas al hilo

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São Paulo, 19 ago (EFE).- La bolsa de São Paulo volvió a terreno positivo este miércoles, tras anotarse una secuencia de once caídas, y subió el 0,90 % impulsada por las ganancias de la estatal Petrobras y la minera Vale.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué, cerró en los 167.830 puntos básicos, casi 1.500 unidades más que en la víspera.

El corro brasileño llegó a superar los 170.000 puntos en las primeras horas de la sesión bursátil, pero durante la sesión fue perdiendo fuerza.

Con esto, la bolsa paulista recupera aliento, tras acumular una caída del 6,5 % en lo que va de agosto.

En el mercado de divisas, el real se apreció el 0,87 % con respecto al dólar, que acabó cotizado a 5,176 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La bolsa estuvo impulsada por las ganancias de las acciones de la estatal Petrobras y la minera Vale, que crecieron el 1,20 % y el 0,81 %, respectivamente.

Por su parte, los bancos cerraron mixtos. Santander Brasil cayó el 1,88 % y Bradesco lo hizo con el 0,62 %, mientras que Banco do Brasil cerró con una ganancia del 1,57 % e Itaú Unibanco, con una subida del 0,47 %.

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En este contexto, el valor que más perdió terreno hoy fue la cadena de tiendas minoristas de juguetes Estrella (-18,99 %), seguido de la empresa dedicada a los cursos de educación financiera Atom (-14,0 %).

Por el contrario, la empresa de salud Oncoclínicas (28,57 %) y la de infraestructura Azevedo & Travassos (23,95 %) encabezaron las ganancias en el Ibovespa.

El volumen negociado este miércoles rondó los 27.487 millones de reales (5.307 millones de dólares ó 4.545 millones de euros), en unas 3,7 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión. EFE