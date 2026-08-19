El mundo de la cultura y la política despiden al mago Juan Tamáriz: "Su humor y su magia nos conquistaron"

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El mundo de la cultura y de la política han despedido este miércoles al mago Juan Tamariz, fallecido este martes a los 83 años de edad en el hospital Clínico San Carlos de Madrid.

"No conozco a nadie que conociese al gran Juan Tamariz y no le hiciese sonreír (a veces solo con pensar en él). Su humor y su magia nos conquistaron. Un abrazo a su familia y un recuerdo mágico de todos los fans que deja en este lado del escenario", ha lamentado el cineasta Santiago Segura en un mensaje en la red social 'X' recogido por Europa Press.

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También le ha recordado el cantautor Ismael Serrano, quien ha asegurado en un "día triste" que "amaba" al mago. "Las veces que pude verlo en directo fui tan feliz. Me dejaba mudo, con la sonrisa congelada y los ojos abiertísimos, como un niño alucinado. Era el mejor mago del mundo", ha afirmado.

Mientras, la actriz Maribel Verdú ha mostrado su apoyo a la hija de Tamariz, la ilusionista Ana Tamáriz, a través de sus redes sociales.

Precisamente ha sido su hija quién ha confirmado en redes sociales que la familia instalará su capilla ardiente el Tanatorio de San Isidro desde las 10.30 horas hasta las 22.30 horas. Además, ha asegurado que este próximo mes de octubre un teatro de Madrid celebrará un homenaje "para quienes no puedan viajar o asistir" a la capilla ardiente.

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El periodista Jordi Évole o el chef Alberto Chicote también se han sumado a este último adiós al mago agradeciéndole "sus trucos" y humor. "El hombre que mejor tocó el violín sin violín. El hombre que nos embobó con sus trucos, con su humor, con sus gritos. Cuando salía en la tele, en casa se paraba todo. Nos parábamos todos. Y era un momentazo", ha expresado Évole.

Además, el artista DJ Nano ha precisado que Tamariz "se va" con "el amor y respeto absoluto de todo el mundo".

Durante su extensa trayectoria, Juan Tamariz fue galardonado con premios como el 'Mago del Año en Estados Unidos', 'Campeón del Mundo de Cartomagia' o 'Primer Premio de Magia Profesional'; y ha presentado distintos espectáculos por toda España, y en ciudades como Chicago, Tokio, París, Londres, Bogotá, El Cairo, Nueva York y Santiago de Chile.

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También ha realizado numerosas publicaciones de libros, para profesionales o de divulgación de la magia, siendo considerado internacionalmente por sus trabajos de teoría de la magia como uno de los más importantes.

MEMORIA DE VARIAS GENERACIONES

Diversas personalidades del ámbito político también han querido sumarse a las muestras de condolencia para despedir al célebre ilusionista. Por ejemplo, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado su tristeza por la pérdida de un artista que "forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de españoles" tras décadas entrando en las casas a través de la televisión.

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Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado la figura del mago señalando su capacidad para transitar "del asombro a la sonrisa en un instante" con un estilo único que lo convirtió en un auténtico fenómeno de masas.

También se ha expresado en estos términos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha ensalzado el profundo vínculo de Tamariz con la capital española, ciudad de la que recibió la Medalla de Oro en el año 2019.

Paralelamente, desde el ámbito institucional se ha rememorado la particular vinculación del mago con el Ejército de Tierra --institución a la que estuvieron ligados su padre, su abuelo y su tío-- rescatando sus célebres palabras en el boletín oficial del cuerpo donde, con su característico humor, fantaseaba con "convertir a todos los soldados en generales" y hacer un truco para que las armas "disparasen flores".

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