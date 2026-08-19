El incendio en Arouca es el que más preocupa en Portugal, que combate tres grandes fuegos

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Lisboa, 19 ago (EFE).- Las autoridades de Portugal combaten este miércoles tres incendios en el norte del país que movilizan a más de 1.200 bomberos, siendo el fuego en Arouca el que más preocupa por la situación meteorológica, ya que hay una presión atmosférica que dificulta las labores de contención.

Así lo informó a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Portección Civil (ANEPC), quien explicó que, además, la orografía del terreno dificulta las labores de extinción de las llamas en Arouca, en el distrito de Aveiro, pues hay zonas con muchas laderas empinadas y vegetación altamente inflamable.

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En este fuego hay movilizados 516 bomberos junto a 164 medios terrestres y 10 aéreos.

Los otros dos incendios arden en el municipio de Torre de Moncorvo, donde las llamas están próximas a varias aldeas, aunque por el momento no han sido necesarias evacuaciones, y en Santo Tirso, en la región metropolitana de Oporto.

En Torre de Moncorvo, cercano a la frontera con España, trabajan para controlar las llamas 522 bomberos junto a 169 vehículos terrestres y siete aéreos.

También este miércoles cuatro bomberos resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, tras accidentarse el vehículo en el que se desplazaban, que transportaba material para combatir incendios, confirmó la ANEPC.

La jornada trae en Portugal un descenso de las temperaturas que las autoridades esperan pueda ayudar a la contención de los incendios y evitar su propagación tras varios días de calor, especialmente en el norte del territorio. EFE