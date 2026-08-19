El Ejército de Israel detiene a dos personas durante nuevas redadas en una incursión en Siria

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El Ejército de Israel ha detenido este miércoles a dos personas en nuevas redadas realizadas en varias viviendas durante una incursión en la gobernación de Quneitra, en el sur de Siria, donde se ha registrado recientemente un aumento de las acciones militares de este tipo por parte de las fuerzas israelíes.

Las operaciones han tenido lugar en la localidad de Jubata al Jashab, en el norte de la citada región, desde donde los más de un centenar de militares desplegados han vuelto a replegarse a sus posiciones iniciales, según informaciones de la agencia de noticias siria SANA.

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Este tipo de incursiones vienen siendo frecuentes en los últimos meses, en unas acciones que Israel justifica en operaciones contra "terroristas", mientras que Damasco ha hecho un llamamiento a la ONU y la comunidad internacional para que "asuman sus responsabilidades" y tomen medidas para frenar a Israel.

Las operaciones suponen una violación del Acuerdo de Separación firmado en 1974 tras la guerra del Yom Kippur y que lleva roto años después de que Israel entrara en la zona de los Altos del Golán bajo supervisión de la ONU, según el Gobierno israelí como medida de prevención dada la inestabilidad que atravesaba Siria en ese momento.

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Las autoridades de Siria han exigido la retirada de las fuerzas israelíes de su territorio, subrayando que todas las medidas adoptadas por Israel son "nulas" y "carecen de validez legal" según el Derecho Internacional.