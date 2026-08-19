Comienza el Festival y Mundial de Tango en Buenos Aires con más de 2.000 artistas

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Buenos Aires, 19 ago (EFE).- La ciudad de Buenos Aires acoge desde este miércoles el Festival y Mundial de Tango BA, que reunirá a más de 2.000 artistas en una programación que se extenderá hasta el 2 de septiembre con conciertos, milongas, clases, exhibiciones y competencias de baile en más de 50 sedes de 34 barrios porteños.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el festival propone un recorrido por escenarios emblemáticos, salones de baile, bares notables, museos y espacios culturales, con una agenda que busca conectar las expresiones tradicionales del tango con las nuevas tendencias del género.

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La programación incluye cerca de 150 conciertos y reúne a músicos, bailarines y artistas de distintas generaciones y estilos. Entre los participantes figuran el Sexteto Mayor, Ana María Stekelman, Ryota Komatsu, Sandra Mihanovich, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani, Adriana Varela y Guillermo Fernández.

El festival también pone el foco en los nuevos repertorios a través de Tango Siglo XXI y del ciclo 'Tinta fresca, los nuevos repertorios', que se desarrollará en el Centro Cultural Recoleta con artistas como Julieta Laso, Tangomorphosis, Julián Peralta, González Cano, Noelia Sinkunas y Quinteto Lumière.

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La danza tendrá un espacio central, con grandes maestros de la pista y propuestas de danza escénica, mientras que una exposición rendirá tributo al escenógrafo y director Claudio Segovia, responsable junto con Héctor Orezzoli de la histórica compañía Tango Argentino.

El festival cerrará el 30 de agosto en el Teatro Colón, con un concierto del Sexteto Mayor junto al bandoneonista japonés Ryota Komatsu y su quinteto.

Y las finales del Campeonato Mundial de Tango de Pista y Tango Escenario tendrán lugar los días 1 y 2 de septiembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, sobre la mítica avenida Corrientes. EFE