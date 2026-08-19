Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 19 ago (10.0GMT)

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Madrid, 19 ago (EFE).-

Varias ciudades europeas.- Las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones durante los últimos meses han provocado una sequía extrema en buena parte de Europa, una situación que ha mermado el caudal de los ríos y ha afectado a la agricultura, a la generación eléctrica y al abastecimiento de agua.

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Jerson (Ucrania).- Cuatro personas murieron hoy y cinco resultaron heridas en un ataque ruso con dron a un autobús de uso civil, denunció hoy el gobernador de la localidad ucraniana de Jerson.

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Zaporiyia (Ucrania).- El Servicio de Emergencias de Ucrania reportó el fallecimiento de una persona en un ataque nocturno ruso con drones. Además, resultaron heridas siete personas.

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Gaza.- La Defensa Civil de Gaza rescató los restos de siete personas de las 17 que quedaban sepultadas entre los escombros de una casa atacada por Israel en diciembre de 2023, al comienzo de su ofensiva en el enclave, que dejó un total de 47 muertos, entre ellos una veintena de niños.

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Alessandria (Italia).- La sequía continúa azotando el Piamonte y ha provocado que el río Bormida alcance su nivel de agua mínimo histórico en Alessandria, dejándolo muy por debajo de la base del pilar del puente en la Carretera Estatal 10. Según los estudios de ARPA Piemonte, entre mayo y julio las precipitaciones registradas en la región mostraron una disminución del 55% mientras en los primeros diez días de agosto cayeron en Piamonte un promedio de 18 milímetros de lluvia frente a los 27 milímetros del promedio histórico.

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Alessandria (Italia).- Agricultores en Alessandría solicitan la declaración de situación de emergencia por la sequía, que les ha dejado sin cosechas.

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Pavia (Italia).- La sequía en italia afecta gravemente al río Ticino, que se ha secado en la zona del Ponte della Becca, en Pavia, en el que el nivel del agua ha descendido más de un metro por debajo del nivel de referencia, dejando decenas de embarcaciones varadas a lo largo del río.

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​Los Ángeles (EE.UU.).- La exitosa saga de terror 'Insidious' regresa este viernes a la gran pantalla con rostros frescos y una nueva pesadilla capaz de cruzar la frontera del 'Más Allá' para sembrar el caos en el mundo real.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, perdió un 3,16 % este miércoles, lastrado por el sector de los semiconductores y la inteligencia artificial (IA) y siguiendo la tendencia de Wall Street, en medio de la incertidumbre sobre el curso de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

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Calcuta (India).- Al menos nueve personas murieron, entre ellas un niño, y varias resultaron heridas en un incendio declarado la madrugada de este miércoles en un hotel de la ciudad india de Calcuta, en el este del país, informaron fuentes oficiales. (vídeo)(foto)

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Pekín.- Pekín se enfrenta a una semana calurosa con temperaturas máximas que superan los 33 grados centígrados y mínimas por encima de los 20.

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Palafrugell (España).- Concierto histórico de Miguel Ríos en Cap Roig, Palafrugell.

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Roma.- Un presagio de paz. Este es el mensaje con el que, bajo el impulso del papa León XIV, cuatro deportistas de Athletica Vaticana, la asociación polideportiva de la Santa Sede, viajarán a Taranto (Italia) para los Juegos Mediterráneos, una oportunidad para honrar el deporte y el diálogo

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Barcelona (España).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado que la llegada del centrocampista español Rodrigo Hernández ‘Rodri’ "elevará el nivel de todos los jugadores" de la actual plantilla azulgrana.

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aca/EFE

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