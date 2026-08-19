Amigos como Jorge Blass y alumnos dan su último adiós a Juan Tamariz: "Se ha ido el último gran maestro de la magia"

19/08/2026 El mago Juan Tamariz en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Tras su fallecimiento este 18 de agosto en Madrid a los 83 años, familiares, amigos y admiradores de Juan Tamariz se han dado cita este miércoles en el Tanatorio de San Isidro de la capital para dar su último adiós a uno de los magos más populares e importantes de nuestro país, que como ha revelado su hija Ana tuvo una muerte "dulce si se le puede llamar así porque no sufrió, se fue despacito y muy elegantemente".

De los primeros en llegar a la capilla ardiente, su compañero de profesión Jorge Blass, que muy emocionado ha afirmado que "se ha ido el último gran maestro que teníamos en el mundo de la magia". "Ha sido triste porque yo estaba de vacaciones y me vine corriendo para poder estar con la familia. A ver, es un genio de la magia que se nos va y cuando hay alguien genial en algo y se marcha, pues siempre es una tristeza. y encima él que tenía una relación personal y era como un padre adoptivo para mí, o sea, era una persona muy importante, sí" ha expresado sobre lo que ha supuesto esta pérdida para él no solo a nivel profesional sino también personal.

PUBLICIDAD

Como ha comentado, tuvo contacto con Juan hasta el último momento: "Sí, estuve visitándole donde estaba en la residencia y tuvimos un montón de sesiones y de conversaciones y tenía la cabeza muy bien hasta el final y era una persona genial, o sea, único en su mundo y va a ser ireemplazable la verdad. Yo creo que no hay nadie como él".

"Juan ha sido un genio de la magia que ha transformado el arte y que no somos conscientes de la magnitud. Yo cuando viajaba por el mundo iba a un país cualquiera y decía, soy alumno de Juan Tamariz. Pues la gente me abría las puertas, me recibía con admiración y es increíble. Sus libros han sido traducidos a más de 17 idiomas. Es una persona que ha sido muy influyente y lo va a seguir siendo. Lo bueno de los maestros es que su legado continúa y vamos a estar acordándonos de él cada día que hagamos magia" ha concluido, reivindicando orgulloso el legado del mago.

PUBLICIDAD

Moisés Rodríguez, portavoz de la familia Tamariz en estos duros momentos, ha apuntado a su vez que el ilusionista era "de estas personas que piensan que son eternas, porque nos han acompañado toda la vida y además Juan, que a pesar de que estaba enfermo ya en Navidad, ya tenía muchos problemas de movilidad, el Parkinson hizo que ya no tuviera actuaciones, él seguía haciendo cositas muy puntualmente. Con la Asociación de Magos de España, pues él intentaba cumplir porque era muy generoso y sobre todo muy siempre me decía "yo me debo a este público que, en fin, que es el que me ha acompañado toda la vida""

"Lo único que podemos hacer nosotros es recordarle porque, bueno, pues unió la magia con el humor. Yo creo que fue el mago que revolucionó la forma de demostrar la magia. Yo creo que el principal heredero es Jorge Blas, que ha sabido unir muy bien en la época actual lo que ha sido el espíritu de Juan Tamariz" ha añadido, confesando que el consuelo que le queda ahora a sus seres queridos es "que se ha ido en paz. Él no ha sufrido. Ha estado muy rodeado de su familia. Digamos que se ha ido como ha sido a su vida que era sonriendo, agradeciendo a la vida lo que le ha dado y se ha ido un mago, pero sobre todo una grandísima persona".

PUBLICIDAD

Tras su muerte, como ha confirmado, se está preparando un homenaje para recordarle. "Ha sido un poco precipitado, en los últimos días ya estaba muy mal, y entonces se esperaba pero no tan precipitadamente. Ayer se decidió por parte de la familia que mucha gente que no haya podido venir porque está de vacaciones o bien porque sea de fuera, se va a hacer un homenaje en cuanto sepamos el teatro que es y supongo que partirá también del mundo, no solamente de la familia, sino de Jorge Blas y de un servidor que coordinaremos un poquito para que venga todo el mundo, no solo magos, no solo la gente de la cultura. Yo creo que Juan Tamariz era un hombre del pueblo y un gran icono cultural para todos los públicos y todas las generaciones. Lo bonito va a ser ver a gente de nuestra edad, pero también a los más jovencitos que ese tachán, tachán lo han recordado durante toda la vida".

"Desde diciembre él ya estaba con mucha dificultad de movilidad. Él iba en silla de ruedas, por eso él quería preservar también su imagen. Yo recuerdo que hace un a y medio que vino al programa m de cine y escondía la mano. Claro, cuando no decía por qué* A mí me dijo "es que tengo Parkinson y hay momentos en que no puedo controlarlo. En el momento en que saque la baraja se va a ver·. Entonces, pues no pasa nada, las manos las tenía guardadas. Era muy pulcro a la hora de perseverar esa imagen suya que todo el mundo recuerda, que es la chistera, el pelo. Él estaba bien pero ya iba en silla de ruedas, ya le costaba moverse, ya las manos las tenía a veces con cierto temblor y yo lo entiendo. No hacía falta realmente, por eso cuando salía puntualmente en algún congreso de magia él aparecía pero no hacía nada. Él aparecía como el gran icono que es, el gran maestro pero él ya dejó de actuar por lo mismo y él era consciente de que solamente un fin de semana que actuara llenaba porque la gente lo queríamos ver. Y en los últimos años él llenaba un fin de semana o dos o tres, no hacía falta un tour pero ya no podía. Ya su estado de salud era muy débil, se mareaba y bien se encontraba débil y sobre todo su imagen, él quería mantenerla como el gran Juan Tamariz que hemos conocido todos por eso" ha concluido emocionado.

PUBLICIDAD

También alumnos de su escuela de magia se han acercado hasta el tanatorio para darle su último adiós, como Miguel, que ha asegurado que "es un día triste no solo para los magos, sino para todo el mundo de las artes escénicas y el público en general que le quería a Juan. La magia no solo es el entretenimiento, no es una forma de vida, es aprender un poco a llevar a las personas a un punto donde no llegarían si no estamos nosotros. Entonces creo que es maravilloso poder enseñar ese camino, ese recorrido que tiene la magia".

"Va a ser recordado como tiene que ser, ¿no? Y es como aparte es el maestro de los maestros. Uno de los últimos maestros de la magia moderna, un gran maestro y uno de los mejores cartomagos del mundo, el mejor del mundo, sin duda" ha expresado.

PUBLICIDAD

Benjamín Ezeiza, alumno de la Gran Escuela de Magia Ana Tamariz, ha destacado que Juan era "todo alegría, sonrisa, sorpresa", revelando que "los martes después de clase teníamos los filandones mágicos, que eran unas cenas mágicas que se unían la gente amante de la magia que quería pasar un rato, comentar juegos, comentar filosofía de la magia, y él asistía a estos filandones mágicos y la verdad que cuando estaba, todos nos callábamos, él hablaba y era aprender, aprender y aprender y nunca ha perdido la capacidad de sorprenderse porque incluso a cualquier alumno que se encontrara, aunque fuera de primer curso, segundo, tercero, da igual del que fuera, le pedía que le hiciera un juego y se sorprendía como si fuera el mejor juego del mundo, como si no lo hubiera visto nunca y unos ojos de sorpresa, entusiasmo y alegría que eran impresionantes la verdad". "Me gustaría que se le recordara con una sonrisa a la boca, con magia y con una capacidad de sorprenderse y los ojos abiertos para descubrir cosas nuevas siempre" ha comentado a su llegada al tanatorio.

"Él no nos deja en realidad. Juan Tamariz ha fallecido pero no ha muerto. Está en todos sus libros, está en todos los magos que hemos aprendido de él. Y bueno, pues ahí venimos a despedirnos. Juan era una persona tremenda generosa, que te abría las puertas de su casa. Ha estado en la escuela varias veces, pero es que además tú le decías que querías ser mago y te hacía su amigo. Entonces a partir de entonces ya era una pasada, muy generoso y muy cercano además, con una alegría tan contagiosa que transmitía a todo el mundo" ha expresado otro de sus alumnos.

PUBLICIDAD