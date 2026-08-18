Sánchez, en el aniversario del asesinato de Lorca:"Su voz fue silenciada por la violencia, pero sus versos siguen vivos"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado la figura de Federico García Lorca con motivo del 90 aniversario de su asesinato, señalando que, aunque "su voz fue silenciada por la violencia", sus versos "siguen vivos", al tiempo que ha apelado a la "memoria y justicia" para honrar la figura del poeta granadino.

Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social X, en el que ha rememorado el fusilamiento del poeta.

Varios ministros del Ejecutivo se ha sumado a este recuerdo, como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha afirmado que "hace 90 años, unos fascistas asesinaron a la que fue, quizá, la mente literaria española más importante del siglo XX".

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"Murió con tan solo 38 años. Los herederos políticos y biológicos de sus asesinos llaman a la puerta del gobierno de nuevo. Que no lo consigan", ha apuntado.

Puente ha calificdo el asesinato como la "mayor muestra de la barbarie del fascismo español" y "una vergüenza mundial", señalando que "la verdad es una". "Los fascistas de hoy, envalentonados como entonces, se revuelven contra este tipo de recordatorios", ha terminado.

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Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reivindicado la memoria del poeta fusilado "por lo que representaba: la cultura y la libertad".

Morant ha subrayado que sus textos continúan vigentes noventa años después del "asesinato fascista". "Frente al odio, libertad. Frente al fascismo, memoria", ha precisado.

Mientras, el Ministerio de Cultura le ha recordado con los versos de 'Memento', de 'Poema del Cante Jondo', publicado en 1931.

El poeta fue fusilado por el bando golpista entre el 17 y el 18 de agosto de 1936, justo un mes después de la sublevación militar contra la República de las tropas de Franco, entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar.

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Por eso, el PSOE ha asegurado que el asesinato del poeta se produjo por "lo que representaba". "La cultura, la libertad y una España que se negaba a vivir bajo el miedo y el silencio", ha añadido la formación en un mensaje en X.

También en esos términos se ha expresado la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien ha puesto en valor la "voz andaluza" del poeta, asegurando que "sigue viva" y "llena de libertad, cultura, igualdad y dignidad".

Así, Montero ha asegurado que Lorca sigue siendo "leído, recordado y defendido" por lo que "luchó y escribió". "Una España libre, justa y democrática", ha concluido la líder de los socialistas andaluces.