ONG marroquí reclama investigar las muertes en los cruces masivos a Ceuta

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Rabat, 18 ago (EFE).- La Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH) exigió este martes abrir investigaciones independientes sobre las muertes, lesiones y presuntas violaciones de derechos humanos registradas durante los recientes cruces masivos hacia las ciudades de Ceuta y Melilla.

La reivindicación de la OMDH, considerada como una de las mayores asociaciones de derechos humanos en Marruecos, se incluye en un informe sobre recientes cruces masivos a Ceuta y Melilla presentado en rueda de prensa en Rabat.

La ONG exigió que esa investigación debe ser "independiente" y que se realice tanto en España como en Marruecos, y pidió hacer públicos sus resultados para garantizar a las víctimas y sus familias el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

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Asimismo, pidió adoptar un enfoque basado en el respeto al derecho a la vida, la integridad física y la dignidad humana, así como en los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, y establecer mecanismos efectivos de rescate, socorro y respuesta humanitaria urgente cerca de los puntos de cruce.

Añade que según cifras manejadas por la OMDH, estas operaciones dejaron alrededor de 100 fallecidos por ahogamiento, según las autoridades españolas, frente a 14 muertos, según las autoridades marroquíes.

El informe también documentó heridas entre quienes intentaron cruzar la frontera y miembros de las fuerzas de seguridad, así como la detención de cerca de 100 personas por los incidentes de Ceuta y otras 50 tras el intento de cruce a Melilla. La ONG subrayó la necesidad de respetar las garantías de un juicio justo.

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Los días 30 y 31 de julio, decenas de miles de personas -más de 70.000, según estimaciones oficiales españolas- cruzaron a pie y a nado hacia Ceuta, lo que provocó caos en la ciudad y dejó al menos 141 víctimas, según cálculos de organizaciones humanitarias, mientras que en la frontera de Melilla se registraron intentos de cruce de menor magnitud.

La organización recomendó prestar atención especial a los menores no acompañados y a los demandantes de asilo, y subrayó que las devoluciones deben ser "voluntarias e individuales", por lo que rechazó las expulsiones colectivas y las repatriaciones forzosas.

Asimismo, lamentó que "un gran número" de las personas migrantes que siguen en Ceuta carecen de alimentos, agua, alojamiento y atención sanitaria adecuados, y algunos duermen en la calle o en espacios masificados y playas convertidas en campamentos improvisados.

OMDH advirtió del aumento de los riesgos para mujeres, niñas y niños, especialmente menores no acompañados, debido a las condiciones de alojamiento inadecuadas y la falta de servicios básicos, y señaló testimonios de agresiones y violencia, incluidas de naturaleza sexual.

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Asimismo, exigió a las autoridades españolas proporcionar alimentos, agua, alojamiento y atención médica y psicológica a los migrantes que siguen en Ceuta, abrir centros de acogida suficientes para mujeres y menores, y apoyar a las asociaciones y actores civiles que prestan ayuda humanitaria.

Además, pidió que se acelere la coordinación con las autoridades marroquíes para identificar y entregar a sus familias los cadáveres de las víctimas marroquíes que siguen en las morgues de la ciudad autónoma española.

La OMDH consideró que la respuesta al fenómeno migratorio no puede limitarse a medidas de seguridad o al establecimiento de barreras, sino que debe incluir la lucha contra el abandono escolar, la mejora de las oportunidades de educación y empleo, el fortalecimiento de la justicia social y territorial.

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Por otra parte, el colectivo 'Primavera de la Dignidad', que agrupa a decenas de asociaciones feministas marroquíes, llamó al Estado marroquí a garantizar la protección integral y la acogida segura de las mujeres y niñas migrantes que atraviesan una situación humanitaria crítica, en condiciones que salvaguarden su dignidad y las resguarden de todo tipo de riesgos.

La coalición responsabilizó, en un comunicado, a los Gobiernos de Marruecos y España del sufrimiento "agravado" que padecen las mujeres y niñas debido a su género y a la exposición a explotación sexual, lo que afecta gravemente su salud física y mental.

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Asimismo, criticó que la respuesta basada en medidas de seguridad no constituye una solución duradera al cruce masivo, y abogó por la adopción de políticas económicas, sociales y culturales que protejan a la ciudadanía de la pobreza y garanticen condiciones de vida digna, libertad, igualdad y justicia social para todos. EFE

(foto)(vídeo)