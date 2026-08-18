Condenado a muerte un primo de Bachar al Asad por crímenes contra la humanidad

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Damasco, 18 ago (EFE).- Un tribunal penal sirio condenó este martes a muerte a Wassim al Asad, primo del derrocado presidente Bachar al Asad, acusado de "crímenes de guerra y contra la humanidad".

Su sentencia fue leída en el Cuarto Tribunal Penal de Damasco, el mismo que condenó a muerte en rebeldía la semana pasada a Bachar y Maher al Asad.

Wassim, quien además era una figura clave en la red regional de narcotráfico que era empleada para financiar al régimen sirio con la producción y venta de la droga sintética ilegal captagón, fue capturado por las fuerzas de seguridad sirias durante una emboscada cerca de la frontera entre el Líbano y Siria en junio de 2025, tras el colapso del gobierno de Al Asad.EFE

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