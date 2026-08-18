Ascienden a 13 los muertos por las lluvias torrenciales en el este de Japón

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Las autoridades de Japón han informado de que la cifra de víctimas mortales por las fuertes lluvias registradas en la prefectura de Chiba, situada al este de Tokio, la capital del país, ha ascendido a 13.

El balance ha aumentado después de que se hayan confirmado otros dos fallecimientos debido a las fuertes inundaciones en la zona, tal y como ha recogido la cadena de televisión nipona NHK.

Entre los fallecidos figura un hombre de unos 60 años que se encontraba desaparecido en el barrio de Wakaba. La segunda víctima mortal es otro hombre de 80 años cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en la misma zona durante las últimas horas. De momento, una tercera persona continúa en paradero desconocido.

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Más de 2.500 viviendas se han visto afectadas por las inundaciones, que han provocado graves daños en zonas de cultivo de las que proceden grandes cantidades de alimentos para abastecer a la capital del país.