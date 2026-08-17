Melania Trump anuncia la vuelta de otro menor "separado" de su familia por la guerra en Ucrania

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La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha anunciado este lunes que otro menor "separado" por la guerra en Ucrania ha podido regresar con su familia en el marco del acuerdo de "reunificación" alcanzado con Rusia gracias a la línea de contacto abierta directamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la cumbre de 2025 en Alaska, elevando así a 34 el número de menores retornados.

"No hay nada más poderoso que reunir a una madre con su hijo tras un largo periodo de tiempo. Mi representante y yo estamos centrados en los trabajos para facilitar las próximas reunificaciones de aquellos individuos que se hayan visto separados de sus seres queridos debido a la guerra entre Ucrania y Rusia", ha indicado la primera dama en un comunicado.

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En este sentido, ha señalado que, hasta la fecha, sus esfuerzos han permitido "reunificar" a un total de 34 niños con sus familiares desde que enviara aquella "carta de paz" a Putin, la cual fue entregada personalmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo durante la cumbre de Alaska.

Desde entonces, existe una comunicación fluida entre su equipo de trabajo y el del Kremlin para gestionar este tipo de procesos. En octubre de 2025, la propia Melania Trump anunció en la Casa Blanca la repatriación y reunificación familiar de los primeros ocho niños ucranianos gracias a estas gestiones.

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El Tribunal Penal Internacional (TPI) imputó formalmente a Putin en marzo de 2023 por la deportación forzada de niños ucranianos, al entender que pudo haber cometido crímenes de guerra. El Gobierno de Ucrania ha denunciado reiteradamente estos traslados, así como los intentos de Rusia por adoctrinar a la infancia en los territorios ocupados.