Infografías del lunes 17 de agosto de 2026

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IRÁN GUERRA - El estrecho de Ormuz vuelve al centro de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Mientras Teherán mantiene cerrado este paso estratégico, Omán negocia rutas marítimas seguras y Washington asegura controlar la zona.

COLOMBIA TERREMOTO - Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, la emergencia deja 287 muertos, 4.147 heridos y más de 185.000 damnificados, mientras cerca de 200 personas permanecen desaparecidas. Las labores avanzan del rescate a la recuperación de cuerpos, la retirada de escombros y la reconstrucción. EFE

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