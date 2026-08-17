Albares tampoco acude al Senado y el PP vuelve a amenazar con medidas judiciales: "Hemos sido ignorados por el Gobierno"

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, finalmente no ha acudido este lunes a la comisión de Asuntos Exteriores del Senado convocada por el PP para hablar sobre la crisis migratoria en Ceuta, por lo que los 'populares' han garantizado que tomarán las medidas judiciales oportunas.

"Una vez más, el Senado ha sido ignorado por el Gobierno", ha denunciado la senadora del PP y presidenta de la comisión de Asuntos Exteriores, Pilar Rojo, durante la reunión extraordinaria de este foro, que ha sido convocado por los 'populares' para hablar sobre la crisis de Ceuta.

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Y como ya hizo Marlaska la semana pasada, el ministro Albares tampoco ha acudido a esta comisión del Senado, ya que el Gobierno lleva avisando unos días de que los ministros citados extraordinariamente en el Senado durante agosto no acudirían alegando que ya irían al Congreso unas semanas después para explicar el papel de sus departamentos en Ceuta.

AUSENCIA DEL PSOE Y SUS SOCIOS

Sin embargo, el PP usó su mayoría absoluta en el Senado para mantener la convocatoria oficial, por lo que la comisión de Exteriores se ha reunido este lunes y solamente han acudido los 'populares', Vox y Junts, mientras que la silla destinada al compareciente Albares se encontraba vacía.

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En este contexto, la presidenta de la comisión de Exteriores ha manifestado su "preocupación" por la ausencia de Albares en un momento "de especial gravedad para España". "Una silla vacía que no es solo una ausencia física, que representa una ausencia de explicaciones, de responsabilidad", ha añadido.

Por ello, ha denunciado el "incumplimiento" de la obligación constitucional del ministro a dar explicaciones en el Senado y ha insistido en adoptar "las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y la exigencia de las responsabilidades que en derecho correspondan".

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A pesar de que el ministro no ha acudido, la presidenta de la comisión ha abierto un pequeño turno de portavoces, en el que el senador del PP José Antonio Monago ha aprovechado para calificar a Albares como el "peor ministro de Exteriores de la democracia".

NO ES UN CAPRICHO, DICE EL PP

"Esta Comisión no se ha reunido extraordinariamente en pleno mes de agosto por capricho del PP. Se ha reunido después de que decenas de miles de personas hayan atravesado una frontera española, después de que alrededor de 100 personas perdieron la vida y después de una crisis que afecta directamentea nuestras relaciones con Marruecos, a nuestra seguridad nacional y a la integridad territorial de España", ha sostenido Monago.

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En parecidos términos se ha pronunciado el senador de Vox Javier Valentín, que ha pedido a la Presidencia de la Comisión que haga constar en acta esta ausencia del ministro, así como ha solicitado que se le vuelva a citar.

Por su parte, el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, también ha cargado contra la ausencia de Albares. "Que una de las fronteras del sur de Europa con África sea absolutamente vulnerable, convierte la ausencia del ministro Albares en algo aún más grave que la del ministro Marlaska, si cabe, que ya lo era", ha sentenciado.

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