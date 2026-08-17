Al menos 35 detenidos durante apelación del partido opositor ruso Yábloko ante el Supremo

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Moscú, 17 ago (EFE).- Al menos 35 personas fueron detenidas este lunes frente al Tribunal Supremo de Rusia, que estudia hoy el recurso del partido opositor ruso Yábloko contra su exclusión de las elecciones legislativas de septiembre.

El líder de Yábloko, Nikolái Ribakov, denunció las detenciones durante la vista judicial, en la que pidió su inmediata liberación y el cese de la campaña de intimidación de los partidarios del único partido que se opone a la guerra en Ucrania. EFE

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(foto)(vídeo)