Zambia retoma el recuento de votos tras una suspensión temporal por disturbios en colegios

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Nairobi, 15 ago (EFE).- El recuento de votos se retomó en Zambia, tras las elecciones generales del jueves y después de que la Comisión Electoral zambiana (ECZ) suspendiera temporalmente el escrutinio por informaciones de disturbios en algunos colegios durante el ejercicio.

"La suspensión del recuento y el anuncio de los resultados se ha levantado con efecto inmediato", afirmó en una rueda de prensa la presidenta de la ECZ, Mwangala Zaloumis, según recogieron medios locales a última hora del viernes.

"La amenaza a la seguridad del proceso electoral ha sido controlada y se han adoptado las medidas necesarias para que el proceso pueda continuar", añadió Zaloumis, cuyo organismo tiene previsto anunciar los resultados de la elección presidencial el próximo lunes 17 de agosto.

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El funcionario no concretó, sin embargo, si los resultados finales se verían afectados por "el robo de papeletas marcadas de las urnas" que sucedió en el marco de la violencia desatada en algunos distritos, según la propia institución.

Así, horas antes, la Comisión había informado sobre la suspensión temporal del escrutinio a causa de "las informaciones de violencia ocurrida durante el recuento y la proclamación de resultados en algunos distritos (...) dirigida contra personal de los colegios electorales".

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Por su lado, la Policía informó sobre varios incidentes y arrestos relacionados con la votación, incluyendo la detención de nueve personas en el barrio de Matero, en la capital, Lusaka, por el presunto asesinato de un agente electoral que fue atacado el día de los comicios en un centro de votación y sucumbió más tarde a sus heridas.

Medios zambianos reportaron un despliegue de seguridad reforzado en algunas partes de Lusaka, con policías antidisturbios y soldados.

El principal aspirante presidencial de la oposición, el exministro Brian Mundubile, del Partido Nacional de Reconciliación por la Unidad y la Prosperidad (NRPUP), criticó la suspensión en un vídeo difundido en la red social X, al considerar que podría ser "una oportunidad inaceptable para interferir" en los resultados.

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El exministro, único aspirante con opciones reales en la carrera electoral entre los 13 opositores que concurren, culpó al Estado de la violencia y denunció "informaciones preocupantes" como la presunta intervención del Ejército en algunos centro de votación.

Horas antes, Mundubile, que lidera la coalición Alianza Tonse Pamodzi ('Todos nosotros juntos', en chichewa), se declaró ganador de las elecciones, según el conteo de su propia formación.

Más tarde, el opositor, de 55 años, informó en la misma plataforma de que estaba siendo "interrogado" por la Policía en relación a sus publicaciones.

Por su lado, el presidente del país, Hakainde Hichilema, que busca la reelección, hizo un llamamiento a toda la población a "mantener la paz y respetar el Estado de derecho".

"Las elecciones requieren tiempo en cualquier lugar, así como los resultados. Esta es la naturaleza de un proceso exhaustivo, creíble y metódico", subrayó en la red social Facebook.

Hichilema, de 64 años, lidera la carrera presidencial con los datos de los primeros colegios electorales escrutados, según la ECZ.

Unos 8,7 millones de electores -de una población total de unos 22 millones- estaban llamados a las urnas este 13 de agosto para elegir a su próximo presidente por un mandato de cinco años, además de la composición de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y de los gobiernos municipales.

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Pese a la estabilidad que ha caracterizado al país durante los últimos años, Zambia tiene una importancia estratégica y se encuentra en el centro de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea por su gran riqueza minera y, en concreto, sus reservas de cobre.

Según la ley zambiana, si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos en una primera vuelta, debe celebrarse una segunda entre los dos aspirantes más votados. EFE