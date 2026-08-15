Sánchez llama a extremar la precaución ante los incendios y agradece el trabajo "sin descanso" de los efectivos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "máxima precaución" ante los incendios que asolan España y ha agradecido a todos los profesionales y efectivos que están trabajando "sin descanso" para combatir las llamas y proteger a la población.

"Gracias a todos los profesionales y efectivos que están trabajando sin descanso para combatir las llamas y proteger a la población. Máxima precaución y sigamos en todo momento las indicaciones de las autoridades", ha señalado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

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El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) continúa activo este sábado y afecta ya a más de 15.000 hectáreas. No obstante, el operativo ha logrado contener el avance del fuego hacia los núcleos urbanos y salvaguardar tanto las poblaciones como los dos monasterios de San Juan de la Peña.

Además, se ha cumplido una semana del incendio forestal que se inició en la localidad onubense de Niebla, que ha afectado a once localidades en las provincias de Huelva y Sevilla.

Por su parte, la evolución del incendio forestal declarado este viernes en la Sierra de Algairén, entre los municipios zaragozanos de Almonacid de la Sierra y Alpartir, evoluciona favorablemente después de afectar a 200 hectáreas y está en vías de estabilización, lo que permitirá desconfinar Alpartir.

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