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Redondo, 5 años después del regreso de los talibán a Afganistán: "El apartheid de género no puede normalizarse"

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recalcado que "el apartheid de género no puede normalizarse" este sábado, día en el que se cumplen cinco años de la toma de Kabul por parte de los talibán y la instauración de un gobierno 'de facto' en Afganistán.

"El apartheid de género no puede normalizarse. Alzamos la voz por las mujeres en Afganistán a quienes los talibanes han condenado a morir en vida. Es una vulneración radical e insoportable de todos los derechos y libertades de las mujeres y niñas", ha subrayado a través de su perfil en 'X'.

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