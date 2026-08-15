Netanyahu ve un "nuevo capítulo" en la relación con Bogotá tras hablar con De la Espriella

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Jerusalén, 15 ago (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este sábado el "nuevo capítulo" en las relaciones entre Israel y Colombia tras conversar por teléfono con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

"Celebro este nuevo capítulo en nuestras relaciones con Colombia. Lo mejor está por venir. ¡Viva Colombia, viva Israel!", afirmó Netanyahu, según un mensaje difundido por su oficina en X.

En el texto también le extendía su felicitación por la "impresionante victoria" en los comicios generales de Colombia, aunque De la Espriella se impuso a finales de junio en una segunda vuelta por estrecho margen (apenas 250.00 votos) al izquierdista Iván Cepeda.

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"Le agradecí que reconociera la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y trasladara su embajada a nuestra capital eterna en Jerusalén", continuaba el mensaje de Netanyahu, pese a que la mudanza de la embajada colombiana a la Ciudad Santa tan solo ha sido anunciada y, por ahora, no hay un calendario público para llevarla a cabo.

El Gobierno de Colombia reconoció el pasado lunes, mismo día en el que el país fue azotado por un grave sismo, la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, un territorio estratégico en Oriente Medio situado en Siria y ocupado por Israel desde 1967, según el derecho internacional.

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Por su parte, De la Espriella agradeció horas antes este sábado a Netanyahu el envío de ayuda humanitaria y rescatistas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el centro y el suroeste de Colombia.

"Le agradecí (a Netanyahu) profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles", señaló De la Espriella, que aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales haber mantenido una conversación "muy cálida y enriquecedora".

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El mandatario colombiano expresó que el apoyo israelí supone un nuevo punto de partida para las relaciones entre ambos países, que se deterioraron durante el Gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, quien ordenó romper relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 por la devastadora ofensiva de Israel sobre Gaza.

Israel envió a Colombia un grupo de 82 militares de su Ejército (FDI), entre ellos rescatistas, ingenieros y especialistas en distintos campos, que llegó el viernes a Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

El terremoto tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y deja hasta ahora 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). EFE

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