Agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Atlético ficha a ‘Cuti’ Romero hasta 2031

Guardar

Madrid, 15 ago (EFE).- El Atlético de Madrid ha fichado al central argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, procedente del Tottenham y que ha firmado por cinco temporadas con el club rojiblanco, hasta el 30 de junio de 2031, según anunció este sábado la entidad colchonera.

Después del principio de acuerdo entre clubes, el central viajó el jueves a la capital de España para pasar el viernes el pertinente reconocimiento médico y formalizar su contrato con su nuevo equipo, antes de sumarse al trabajo a las órdenes de Diego Simeone, que lo dirigirá en el Atlético de Madrid a partir de este curso. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Takaichi decide no visitar el santuario Yakusuni y envía una ofrenda en medio de las tensiones regionales

Infobae

Moreno pide "mucho cuidado" tras una noche "de sobresalto" por el terremoto de Granada: "Sigamos las recomendaciones"

Infobae

El Atlético de Madrid culmina el fichaje de ‘Cuti’ Romero hasta 2031

Infobae

El jefe de la Guardia Revolucionaria dice que Irán "puso de rodillas" a EE.UU.

Infobae

El mar Balear ha registrado su temperatura más alta desde 1940 en el 64% de los días del último mes y medio

Infobae