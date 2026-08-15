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Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

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Castillejos (Marruecos), 15 ago (EFE).- Las fuerzas marroquíes interceptaron este sábado a 111 migrantes, en su mayoría subsaharianos, que intentaban alcanzar la frontera de Ceuta y detuvieron a 61 personas por incitar a la migracion ilegal, dijeron a EFE fuentes de Seguridad marroquí.

Según las mismas fuentes, de los migrantes interceptados este sábado en las inmediaciones de Fnideq (Castillejos), 109 proceden del África subsahariana y dos son marroquíes.

Además, agregaron, las operaciones preventivas realizadas en los últimos días por la Dirección General de la Seguridad Nacional han permitido la detención de 61 sospechosos de incitación y promoción de llamadas a la migración irregular a través de las redes sociales.EFE

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