Detenido en España un colombiano condenado en Italia por explotación sexual

Guardar

Barcelona, 15 ago (EFE).- La Policía detuvo en España a un joven colombiano de 26 años buscado por las autoridades de Italia, donde había sido condenado por explotación sexual y tráfico de drogas.

Agentes de la región de Cataluña interceptaron al hombre el 13 de agosto en un control preventivo de carretera en la localidad de Castellbell i el Vilar (provincia de Barcelona).

Los policías sospecharon del individuo y procedieron a comprobar su identificación, momento en el que saltó la alerta de la orden internacional de detención emitida por Italia.

El detenido había sido condenado el pasado mes de marzo a 20 años de cárcel por los delitos citados, cometidos entre enero y julio de 2025, explicaron a EFE fuentes policiales este sábado.

El hombre atraía a mujeres colombianas con la promesa falsa de trabajo y, una vez en italia, las obligaba a prostituirse, además de suministrarles drogas para que las vendieran a los clientes.

La Audiencia Nacional ordenó el día 14 el traslado a Madrid para proseguir los trámites correspondientes a la orden internacional de detención de las autoridades italianas. EFE