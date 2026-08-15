El conjunto español de rítmica toca el cielo con un oro mundial histórico 35 años después

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Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- El conjunto español de rítmica ha hecho historia este sábado al proclamarse campeona del Mundo en el concurso completo en Fráncfort (Alemania), conquistando la medalla de oro 35 años después del único título mundial, logrado en Atenas 1991. El conjunto nacional se subió a lo más alto del podio seguido por Japón (plata) y Brasil (bronce), asegurando las tres delegaciones los primeros billetes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El combinado español aseguró su victoria tras firmar una actuación impecable en los dos pases de la competición, sumando un total de 57,450 puntos. En el ejercicio mixto de aros y mazas, interpretado al ritmo de mambo, las gimnastas españolas ejecutaron todos los riesgos y lanzamientos con máxima precisión para alcanzar una valoración de 28,950 puntos; la nota más alta de toda la competición en este aparato.

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Posteriormente, en la rutina de cinco pelotas con música de Residente, confirmaron la regularidad con un ejercicio fluido y sin penalizaciones valorado con 28,500 puntos, obteniendo también la nota más alta, lo que les otorgó además la clasificación directa para las dos finales por aparatos de este domingo.

Este triunfo sitúa nuevamente a la gimnasia rítmica como la primera disciplina del deporte español en certificar su clasificación para una cita olímpica, emulando lo conseguido en el camino hacia París 2024, cuando sellaron la plaza con el bronce del Mundial de Sofía 2022.

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El conjunto español, dirigido por Alejandra Quereda y Ana Pelaz, está capitaneado por la olímpica Inés Bergua (22 años). Junto a ella, la también olímpica Salma Solaun (21) y las jóvenes Andrea Fernández (20), Marina Cortelles (19), Andrea Corral (18) y Lucía Muñoz (18) ratifican su hegemonía internacional tras encadenar sendos tripletes de oro en los Europeos de 2025 y 2026.

La hazaña pone fin a una sequía de tres décadas y media desde que el conjunto liderado por Emilia Boneva consiguiera el oro en Atenas en 1991, por delante de la Unión Soviética. Desde entonces, España acumuló cinco platas en los Mundiales de la década de los noventa (Bruselas 1992, París 1994, Viena 1995, Budapest 1996 y Sevilla 1998), a las que se sumaron cuatro bronces en: Stuttgart 2015, Sofía 2022, Valencia 2023 y Río de Janeiro 2025.

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La plata del concurso completo fue para la selección de Japón con 56,700 puntos (28,550 en el mixto y 28,100 en cinco pelotas), cediendo la corona obtenida en la edición de 2025 pero asegurando con solvencia su presencia olímpica en territorio estadounidense.

El podio mundialista confirmó la consolidación de Brasil en la primera línea de la gimnasia rítmica internacional al colgarse la medalla de bronce y certificar su plaza para Los Ángeles 2028. Las vigentes subcampeonas mundiales de 2025 arrancaron de forma arrolladora en el ejercicio mixto al ritmo de Lady Gaga, alcanzando 28,700 puntos gracias a la complejidad de sus lanzamientos múltiples. Pese a sufrir un choque y caída de aparato en cinco pelotas, el conjunto brasileño defendió el resto de elementos para asegurar el bronce.

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En el resto del cuadro internacional, Ucrania finalizó en una destacada cuarta posición (54,900 puntos; 27,150 en pelotas y 24,450 en el mixto), superando a la selección de China (54,200), que acusó una salida de tapiz en el mixto (26,050) pese a su solvente ejercicio de cinco pelotas (28,150).

La jornada dejó fuera del podio y de los billetes olímpicos a varias de las potencias tradicionales; Bulgaria, campeona olímpica en Tokio 2020, quedó descolgada tras una caída en el ejercicio de cinco pelotas (26,900) que neutralizó su mejoría en el mixto (27,700).

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Israel quedó apartada de la lucha por las medallas debido a graves fallos en la rutina de cinco pelotas con uso del aparato de recambio (23,500), debiendo conformarse con 50,850 puntos pese a su reacción en el mixto (27,350).

Asimismo, Rusia, compitiendo bajo bandera neutral con un conjunto no titular y falto de sincronización, sumó 51,150 puntos (25,550 en pelotas y 25,600 en el mixto tras una caída temprana).

Por su parte, el conjunto mexicano concluyó con 44,000 puntos en la tabla general, tras completar un ejercicio de cinco pelotas de corte urbano (23,650) y sobreponerse a dos pérdidas de aparato y uso del aro de repuesto en su rutina mixta (20,350).

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El conjunto argentino, acumuló 33,250 puntos (17,500 en el mixto y 15,750 en pelotas), sumando rodaje internacional tras los podios cosechados en el reciente Campeonato Sudamericano.

El Campeonato del Mundo de Fráncfort concluirá este domingo con la disputa de las finales por aparatos (cinco pelotas y ejercicio mixto), en las que España buscará ampliar su cosecha de medallas.

Ana Pérez Campos