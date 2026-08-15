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Cuba envía “condolencias al gobierno y pueblo japonés” por los muertos tras las lluvias

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La Habana, 15 ago (EFE).- El Gobierno de Cuba envió este sábado sus condolencias "al gobierno y pueblo japonés" por los muertos en la prefectura de Chiba, cercana a la metrópolis de Tokio, debido a las fuertes lluvias e inundaciones.

“Enviamos nuestras condolencias al gobierno y pueblo japonés, en particular a los allegados de las víctimas”, expresó en redes sociales esta jornada, el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Asimismo, dijo, “lamentamos los fallecidos y los daños provocados en la prefectura de Chiba, por las intensas lluvias que afectan el este de Japón”.

Al menos ocho personas fallecieron en la prefectura de Chiba debido al fenómeno meteorológico. Según la información recogida por las autoridades locales de Chiba y la Policía, varias de las víctimas se vieron súbitamente atrapados en sus propios vehículos y en pasos subterráneos por las inundaciones.

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La cadena de televisión japonesa NHK informó la víspera, que alrededor de 300 edificios de una veintena de localidades en Chiba sufrieron daños, aunque muchos municipios no han podido determinar la magnitud exacta por la gran cantidad de reportes recibidos.

Chiba llegó a registrar 348 litros de lluvia por metro cuadrado en 12 horas, la mayor cantidad desde que se comenzaron a tomar registros, puntualizó NHK.

Las lluvias torrenciales paralizaron el transporte tanto en Chiba como en partes de Tokio, dejando a miles de personas varadas.

Unos 7.000 viajeros pasaron la noche en el aeropuerto de Narita por la suspensión de los servicios de tren y bus. EFE

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