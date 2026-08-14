Ecuador incauta 1,2 toneladas de cocaína ocultas en contenedor con banano que iba a España

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Guayaquil (Ecuador), 14 ago (EFE).- La Policía ecuatoriana incautó 1,2 toneladas de cocaína que estaban ocultas en un contenedor con banano de exportación que tenía como destino Málaga, en España, informó este viernes el ministro del Interior, John Reimberg.

El hallazgo se produjo en un puerto de Guayaquil, la ciudad más poblada y motor económico del país, cuando agentes antinarcóticos y perros especializados inspeccionaron un contenedor con cajas con banano que iba a salir hacia el país europeo.

En su interior había 1.297 bloques de cocaína, señaló Reimbeg, quien agregó que los agentes detuvieron a una mujer identificada como María del Carmen Nagua, quien "habría adquirido 1.080 cajas de fruta vinculadas al envío".

El ministro afirmó que la droga incautada tendría un valor de 38,7 millones en Estados Unidos y 60,3 millones en Europa.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

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Guayaquil es un punto clave en esa ruta y en sus puertos se incauta más droga que en otros ubicados a lo largo de la costa ecuatoriana. EFE