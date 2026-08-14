Más de 300 judocas buscan en Lima su clasificación a Juegos Olímpicos Los Angeles 2028

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Lima, 14 ago (EFE).- Más de 300 judocas de cerca de 60 países disputarán desde este viernes hasta el domingo en el Grand Prix 2026 de Lima el puntaje que los acerque a su clasificación a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, un evento que organiza la Federación Deportiva Peruana de Judo en la Villa Deportiva Nacional (Videna) del distrito de San Luis.

El presidente de la Confederación Panamericana de Judo, Carlos Zegarra, destacó que este evento inicia la nueva clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

"Un Grand Prix tiene muchos puntos que otorgar a los medallistas, es un evento de suma importancia y que se dé en nuestra región", declaró Zegarra en una entrevista con la Federación Deportiva Peruana de Judo.

El judoca peruano y medallista panamericano saludó que el Perú tenga "el honor, el orgullo y la responsabilidad de organizar un evento de este tamaño", al tiempo de agradecer el respaldo del gobierno peruano.

A su vez, la presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, María Martínez, explicó que su país viene albergando eventos internacionales de este deporte desde 2016 y que la competición a ese nivel permite elevar el rendimiento de los judocas peruanos.

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"Los diferentes atletas, se ven desde las generaciones que vienen de atrás, tienen un nivel bastante más alto, el roce internacional es bastante importante para un atleta y esto nos da la oportunidad que muchos más atletas puedan alcanzar este nivel y, por lo tanto, esto repercute en el nivel de los clubes y del desarrollo del judo en general", manifestó la dirigente deportiva.

La delegación peruana que competirá en el Gran Prix 2026 está conformada por Carla León Bocanegra (48 kg), Bianca Gonzales (48 kg), Brillith Gamarra Carbajal (52 kg), Driulys Rivas Bocanegra (52 kg), Marian Flores Arrese (57 kg), Xsara Morales Falconi (70 kg) y Camila Figueroa Aquino (78 kg) en mujeres.

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En la selección masculina están Arnold Prado (60 kg), Gabriel Herrera (66 kg), Franco Baltazar Miñán (66 kg), Mateo Condor Cornejo (66 kg), Alonso Wong Albujar (73 kg), Jonas Guanipa (73 kg), Javier Saavedra Bobadilla (81 kg), Valentino Flores (81 kg), Yuta Galarreta Villar (90 kg), Daryl Yamamoto Serván (100 kg) y Jefferson Sedano (+100 kg).EFE