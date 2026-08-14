Farmamundi lanza una campaña de fondos para enviar medicamentos y material sanitario a Colombia tras el terremoto

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La ONG Farmamundi ha activado su respuesta de emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el pasado lunes el oeste de Colombia y ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos para adquirir y distribuir medicamentos y material sanitario esencial.

Además, la campaña busca reforzar la atención a las personas afectadas, en coordinación con autoridades sanitarias y organizaciones locales.

Con este fin, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos se ha dirigido a todos los Colegios de Farmacéuticos solicitando su apoyo para sumarse a esta campaña difundiendo toda la información entre los colegiados.

"El objetivo es que la solidaridad del conjunto de la profesión farmacéutica marque la diferencia y permita elevar el alcance de la ayuda para esta situación de emergencia", apunta el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.

Desde Farmamundi recuerdan que, en situaciones como esta, la solidaridad también debe ser eficaz. Las donaciones económicas permiten adquirir exactamente los medicamentos y suministros que se necesitan, en el momento adecuado y siguiendo los estándares internacionales de calidad y seguridad.

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Por ello, recomiendan no realizar recogidas de medicamentos ni enviar productos sanitarios por iniciativa particular, ya que pueden dificultar y entorpecer la logística humanitaria, retrasar la respuesta e incluso generar riesgos para la población afectada y para el medio ambiente.