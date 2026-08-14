Una lluvia de balas de celebración causa dos muertos y un centenar de heridos en Pakistán

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Islamabad, 14 ago (EFE).- Al menos dos personas murieron y casi un centenar resultaron heridas en incidentes relacionados con disparos al aire en la ciudad portuaria de Karachi, en Pakistán, con motivo de las celebraciones del Día de la Independencia del país, según informaron este viernes las autoridades.

"Dos personas murieron y otras 95 resultaron heridas en incidentes relacionados con disparos al aire con motivo de las celebraciones en toda Karachi anoche", declaró a EFE el portavoz de la policía de la ciudad, Rehan Hussain.

Los incidentes tuvieron lugar en barrios como Lyari, North Nazimabad, Nazimabad, Saddar, Azizabad, Korangi, Malir, Gulshan-i-Iqbal y Orangi Town.

El portavoz aseguró que los disparos al aire están prohibidos por la administración municipal y que la Policía puso en marcha una campaña de represión contra los tiradores.

Más de 30 sospechosos han sido detenidos en diferentes zonas de Karachi, la capital financiera de Pakistán, desde la noche del jueves, indicó Hussain.

Los incidentes de disparos al aire son habituales, especialmente en Karachi, en ocasiones como el Día de la Independencia y la Nochevieja.

El año pasado, tres personas, entre ellas una menor, murieron y más de 100 resultaron heridas por los disparos de celebración que se produjeron en toda la metrópoli a medianoche del Día de la Independencia, que se conmemora cada año el 14 de agosto. En la última Nochevieja, al menos 28 personas resultaron heridas por la misma causa. EFE

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