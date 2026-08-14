La cita imprescindible para los que quieren vivir Ibiza al máximo este verano

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Ibiza vuelve a convertirse este verano en uno de esos destinos idílicos donde desconectar, dejarse llevar y disfrutar sin mirar el reloj. Sus calas de aguas cristalinas, las tardes que se alargan frente al Mediterráneo y una combinación única de gastronomía, música y vida nocturna hacen que cada jornada pueda convertirse en un plan diferente. Porque la isla es mucho más que sol y playa: cuando llega el verano, sus calles, terrazas y clubs recuperan su energía y vuelven a marcar el ritmo de la temporada.

AMNESIA IBIZA CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO

Si este verano tienes previsto viajar hasta allí, hay una cita que merece un hueco en la agenda: Amnesia Ibiza celebra su 50 aniversario. Una fecha redonda que conmemora cinco décadas de historia ligadas a la música electrónica y a la cultura de club. Desde que abrió sus puertas en 1976, el mítico espacio se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la noche ibicenca y como punto de encuentro de varias generaciones de artistas, viajeros y amantes de la música.

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La celebración propone una temporada muy especial: nuevas residencias, colaboraciones y proyectos culturales forman parte de una programación diseñada para rendir homenaje a la trayectoria de uno de los clubes más influyentes de la escena electrónica internacional. Una celebración que vuelve a reivindicar el papel de Ibiza como destino imprescindible para quienes buscan unas vacaciones en las que la música y el ocio nocturno también tengan su propio protagonismo.

LA EXPERIENCIA DE IQOS EN AMNESIA IBIZA

En este aniversario tan señalado, IQOS* se suma como colaborador oficial de Amnesia Ibiza durante la temporada. Hasta octubre, la marca estará presente en algunas de las fechas más destacadas del calendario, acompañando parte de la programación que convierte a la isla en uno de los grandes puntos de encuentro del verano.

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La colaboración contará con diferentes espacios y activaciones dentro del recinto, así como con una presencia especial en algunos de los lugares más emblemáticos de Amnesia, entre ellos la cabina principal y la terraza, que funcionará como punto de encuentro durante algunas de las noches más destacadas. A ello se suma una colección de accesorios conmemorativos Amnesia x IQOS, creada con motivo de los 50 años del club y disponible en la tienda oficial de Amnesia.

La iniciativa forma parte también del universo estival de IQOS ILUMA i REMIX, una edición limitada que toma la música y la creatividad como fuente de inspiración. La propuesta se integra en una tendencia que cada vez define más las escapadas de verano: viajar no solo para conocer un lugar, sino para sumergirse en su ambiente, descubrir sus rincones y vivir experiencias que terminan formando parte del recuerdo.

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Así que, si Ibiza está entre tus destinos para este verano, apunta una fecha más a la agenda. Entre una mañana en una cala, una comida frente al mar y una noche al ritmo de música electrónica, el 50 aniversario de Amnesia añade un motivo más para dejarse llevar por la energía de la isla. Cinco décadas de historia, música y noches inolvidables que este verano vuelven a celebrarse por todo lo alto... ¿Te lo vas a perder?

*IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.