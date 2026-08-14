Hallados restos de un dron en un playa turística rumana a 200 kilómetros al sur de Ucrania

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Bucarest, 14 ago (EFE).- Restos de un dron aéreo han sido localizados en la playa de Costinesti, una zona turística de la costa rumana del mar Negro, 200 kilómetros al sur de Ucrania, donde ya ayer se hallaron en el agua fragmentos de un aparato, informan este viernes los medios locales.

Un grupo de turistas avisó a las autoridades de la presencia de restos de una hélice enganchados en los pilares de un puesto de socorrista.

Las autoridades no descartan que estos fragmentos pertenezcan al mismo aparato que se localizó ayer flotando en esa misma playa, ubicada a unos 25 kilómetros de la ciudad de Constanza, el principal puerto de Rumanía.

El área alrededor del dron quedó acordonado mientras los artificieros verificaban si los restos hallados suponían un peligro para la población. Posteriormente, fueron entregados a la Guardia Costera para que los retirara de la zona.

Rumanía, un país de la Unión Europea y de la OTAN con más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania, emitió ayer tres alertas por la presencia de drones procedentes de Ucrania cerca o incluso dentro de su espacio aéreo.

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Una de las alertas provocó que dos cazas españoles F-18, del contingente de la OTAN en Rumanía, despegaran para vigilar un objeto que acabó entrando en el espacio aéreo rumano, aunque lo abandonó de nuevo en dirección a Ucrania.

Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania se han registrado más de 30 incursiones de drones rusos en el espacio aéreo rumano, tres de los cuales fueron derribadas este año por aviones F-16 de la Fuerza Aérea Rumana.EFE

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