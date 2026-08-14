Un tribunal de Moscú condena a 23 años a un ciudadano ruso por espiar para Polonia

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El Tribunal Municipal de Moscú ha condenado a 23 años de cárcel al ciudadano ruso Georgi Pigorov por espiar para los servicios de Inteligencia polacos, en una decisión anunciada un día después de que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, comunicara la detención de un ciudadano ruso que, por orden de la Inteligencia rusa, tenía como objetivo atacar a un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y ucraniana, en la capital, Varsovia.

Sobre Pigorov, la investigación del Servicio Federal de Seguridad le señala como responsable de recopilar datos sobre sistemas de armas avanzados utilizados por Rusia durante la guerra de Ucrania, "obteniendo información sobre la producción y el uso de sistemas de misiles" Así lo informó el Centro de Relaciones Públicas (CRP) del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.

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Pirogov, de 37 años, recibió la orden de la Inteligencia polaca durante un viaje a Polonia en abril de 2022, cuando "contactó proactivamente con un representante del Servicio de Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa Nacional de la República de Polonia y recibió el encargo de recopilar y transmitir información clasificada".

Además, realizó transferencias de criptomonedas para las necesidades de las Fuerzas Armadas ucranianas, compró municiones para formaciones armadas y organizó su envío desde Polonia a Ucrania, según el comunicado de la FSB.

El condenado "cumplirá su condena en una colonia penal de máxima seguridad" y se verá obligado a pagar una multa de 800.000 rublos (unos 8.200 euros) informa la agencia TASS.

Ayer, Tusk informó de la detención, el pasado 7 de agosto, que pretendía perpetrar el ataque contra el ciudadano estadounidense, el primero de esta naturaleza "en el territorio de otro país miembro de la OTAN", si bien las autoridades pudieron detener la "ejecución" en el "último minuto".

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La Policía de Varsovia ha detallado que el hombre, de 29 años, fue arrestado en la calle Woloska y acusado en virtud del artículo 148 del Código Penal polaco, que castiga actos de preparación para cometer un delito de homicidio o asesinato.