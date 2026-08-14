Casi 8.200 presos murieron en cárceles de Venezuela en los últimos quince años, según ONG

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Caracas, 14 ago (EFE).- Un total de 8.192 personas detenidas fallecieron en las cárceles de Venezuela durante los últimos quince años, indicó este viernes la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), tras instar a las autoridades a rendir cuentas sobre cómo han sido gestionados los centros penitenciarios.

"Miles de muertes en 15 años. 8.192 personas privadas de libertad fallecieron durante los años en los que (Iris) Varela, (Mirelys) Contreras, (Celsa) Bautista y (Julio) García Zerpa han dirigido el Ministerio Penitenciario", dijo el OVP -en un mensaje en X- al citar los datos de su registro, sin detallar las causas de los decesos.

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El OVP aseguró en la publicación que quince años después de haberse creado el Ministerio Penitenciario, con el objetivo de tener una institución más especializada en los reclusos, los problemas penitenciarios siguen existiendo.

"El problema penitenciario en Venezuela no es la existencia de las cárceles ni los presos, sino cómo han sido gerenciadas", indicó el texto.

En ese sentido, la ONG señaló que ha advertido que "la conducción del sistema penitenciario no puede convertirse en un espacio de improvisación" y que quienes son designados para dirigirlo "deben contar con formación, experiencia y conocimiento especializado en materia penitenciaria y derechos humanos".

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"No se puede llegar a aprender, experimentar o inventar políticas sobre la marcha cuando las consecuencias recaen directamente sobre seres humanos bajo custodia del régimen (....) no basta con cambiar ministros, crear planes o aumentar estructuras burocráticas. Es hora de rendir cuentas y medir resultados en la asistencia integral de las personas privadas de libertad", apuntó el observatorio.

En su informe anual correspondiente a 2025, el OVP aseguró que 181 personas murieron bajo custodia del Estado ese año y mencionó entre las principales causas de muerte la falta de atención médica oportuna a afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, así como a casos de falla multiorgánica y shock hipovolémico. EFE

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