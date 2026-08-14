EEUU aplaude la decisión de Venezuela de liberar a más de 130 presos políticos

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El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha celebrado este sábado la reciente liberación de las más de 130 personas encarceladas hasta hace unos días por motivos políticos e ideológicos por parte de las autoridades de Venezuela, como marco del proyecto de ley de amnistía anunciado en enero.

"La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación", ha destacado el mandatario estadounidense a través de una publicación en sus redes sociales.

Rubio ha recordado que, desde el pasado 3 de enero, han sido liberadas 1.046 personas en el país sudamericano. Asimismo, ha señalado que Washington continúa "monitorizando" la situación tras la captura en Caracas del expresidente Nicolás Maduro en enero y su posterior extradición a Nueva York.

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"A medida que continuamos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos sigue monitorizando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas", ha afirmado.

Esta medida entra dentro del proyecto de una ley de amnistía anunciada por la presidennta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a finales de enero. Esta ley está dirigida hacia los presos políticos que permanecen en las cárceles del país por motivos políticos e ideológicos, y que pretende también cerrar las instalaciones del Helicoide, un centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos, con vistas a reconvertirlo en un espacio cultural y deportivo.

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