Amnistía Internacional dice que el Estado israelí respalda "escalada de violencia colona"

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Jerusalén, 14 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) aseguró este viernes que el asedio por sexto día consecutivo contra la aldea palestina de Qusra, en el norte de Cisjordania ocupada, evidencia una "escalada implacable de la violencia de los colonos respaldados por el Estado" israelí.

"El horror que está aconteciendo en Qusra dista mucho de ser un incidente aislado. Refleja la escalada y expansión implacables de un patrón acelerado y bien documentado de terror coordinado y estratégico por parte de los colonos", dijo la directora sénior de Investigación e Incidencia Política de AI, Erika Guevara Rosas, en un comunicado.

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Guevara Rosas afirmó asimismo que esta estrategia de asedio colono está "facilitada, respalda y financiada por el Estado de Israel", y que tiene como objetivo "desplazar a los palestinos de toda Cisjordania ocupada".

La representante de AI hizo hincapié en que Qusra se encuentra en el Área B de Cisjordania, bajo control administrativo palestino y de seguridad israelí, según los Acuerdos de Oslo II (1995), pero que incluso las ambulancias de la Media Luna Roja Palestina que "intentaban entregar alimentos y agua" fueron atacadas por colonos.

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"Durante demasiado tiempo, el mundo ha ignorado el inmenso e inconcebible sufrimiento de los palestinos desarraigados y borrados de la tierra que han habitado durante generaciones. La comunidad internacional debe dejar de tratar estos incidentes como aislados y, en cambio, exigir responsabilidades a Israel", expresó Guevara Rosas.

La aldea palestina de Qusra, en la gobernación de Nablus, continuaba invadida este viernes por colonos israelíes en el sexto día consecutivo desde que un grupo de radicales incursionara en territorio ocupado, y después de una operación del Ejército de Israel que no ha cambiado la realidad sobre el terreno.

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Los colonos regresaron esta mañana al puesto de avanzada (inicio de asentamiento) que establecieron días atrás y que fue momentáneamente desmantelado la víspera durante el despliegue del Ejército.

Además, anoche los soldados abandonaron la mayoría de las siete casas palestinas que habían tomado horas antes en Qusra, desalojando a familias enteras.

Su primer objetivo, dijo el Ejército de Israel en un comunicado, era establecer cuarteles militares improvisados como parte de una operación que supuestamente expulsaría a los colonos del lugar, pero eso no ocurrió.

Un grupo de colonos irrumpió en Qusra el pasado 9 de agosto con el mismo 'modus operandi' utilizado en aldeas palestinas cercanas: atacar de forma sistemática varias viviendas de palestinos situadas en lo alto de una colina, ocupar sus patios bajo una carpa y cortar sus suministros de agua y luz hasta obligarlos a irse.

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Desde 2020, colonos y sobre todo soldados israelíes han matado a más de 1.100 palestinos en Cisjordania ocupada, entre ellos más de 200 niños y adolescentes, desencadenando tan solo una acusación formal por esas muertes.

Esta violencia forma parte de una campaña más amplia de "limpieza étnica" con la que el Israel "aspira a controlar todo el territorio palestino" y que solo desde el 7 de octubre de 2023 ha provocado el desplazamiento forzoso de 64 comunidades palestinas, según la organización israelí de derechos humanos B'Tselem.

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AI publicó en junio el informe 'Borrando todo lo palestino: la limpieza étnica israelí de las comunidades beduinas y de pastoreo de Cisjordania', donde exponía cómo "el Gobierno israelí ha convertido la anexión formal en un objetivo político explícito". EFE