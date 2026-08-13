Wall Street abre en verde tras nuevos datos de inflación mejores de lo esperado

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Nueva York, 13 ago (EFE).- Wall Street abrió este jueves en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,26 %, tras darse a conocer que el índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. se mantuvo sin cambios el pasado julio.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow se situaba en los 53.911 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,48 %, hasta los 7.785 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,62 %, hasta las 26.751 unidades.

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Según informó este jueves el Departamento de Trabajo, el IPP mensual se mantuvo sin cambios, en el 0,0 %, en julio, frente a la caída del 0,1 % del mes anterior.

Mientras, el IPP subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, subió un 0,2 %, frente al aumento del 0,3 % que pronosticaban los expertos.

Ayer, el Buró de Estadísticas Laborales informó de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. bajó en julio una décima, hasta el 3,4 %, influenciado por una disminución en los precios de la energía.

La inflación subyacente, que también excluye la energía y los alimentos, se situó en el 2,5 %, una décima menos que en junio.

En el plano corporativo, esta mañana destacaban las bajadas de Cisco Systems (-8 %) y Cerebras (-12 %)

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una bajada del 2,50 %, hasta los 81,19 dólares el barril, a medida que los inversores analizan los últimos datos sobre la energía.

Mientras, el oro bajaba un 0,74 %, hasta los 4.435 dólares la onza; la plata perdía un 0,94 %, hasta los 65,06 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocedía hasta el 4,637 %. EFE

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