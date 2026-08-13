Turquía hará maniobras conjuntas y desarrollará armamento con Arabia Saudí y Pakistán

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Estambul, 13 ago (EFE).- Turquía, Arabia Saudí y Pakistán planifican maniobras militares conjuntas e impulsarán el desarrollo compartido de armamento en el marco del Acuerdo de La Meca, firmado el viernes pasado por los tres países, anunció este jueves el Gobierno turco.

Los tres países crearán un mecanismo de coordinación estratégica y militar que contará con la participación de los ministros de Defensa y de Exteriores, así como con los jefes de Estado Mayor o comandantes de las Fuerzas Armadas, indicó el portavoz del Ministerio de Defensa turco, el almirante Zeki Aktürk.

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"Se planifica desarrollar de forma paulatina la cooperación militar. Se empezará con los cuarteles locales y maniobras de tierra, y en fases posteriores se prevé realizar maniobras conjuntas con sistemas de tierra, mar, aire, defensa aérea y no tripulados", dijo en su rueda de prensa semanal en Ankara.

Las maniobras permitirían identificar las necesidades y carencias antes de que se produzcan crisis y desarrollar las capacidades de operación conjunta, agregó el almirante.

Otro de los elementos importantes del Acuerdo es la cooperación en industria de defensa.

No solo se prevé suministrar productos y sistemas, sino desarrollarlos y producirlos de forma conjunta, con cooperación tecnológica, mantenimiento sostenible y apoyo logístico, agregó Aktürk.

Destacó que los "sistemas no tripulados y autónomos, la guerra electrónica y las capacidades apoyadas por inteligencia artificial" sería un sector de cooperación prioritario.

El militar turco subrayó que el Acuerdo de La Meca "no es una alternativa a la OTAN, ni compite con ella", sino que es un mecanismo que "complementa la arquitectura de seguridad internacional para mejorar la estabilidad en la región".

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Reiteró que estará abierto en el futuro a la adhesión de otros países.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, firmaron el viernes pasado en La Meca este pacto militar, que considera que un ataque a cualquiera de los tres países firmantes estaría dirigido contra todos ellos.

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Los líderes destacaron el papel "disuasorio" y no ofensivo del pacto, que, insistieron, no se dirige "contra ningún país".

Y Turquía, miembro de la OTAN, subrayó después expresamente que el acuerdo no pretende crear un frente contra Irán. EFE