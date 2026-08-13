La bolsa de São Paulo vuelve a caer un 0,23 % y se anota su octavo retroceso consecutivo

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São Paulo, 13 ago (EFE).- La bolsa de São Paulo se dejó este jueves un 0,23 %, su octavo retroceso diario consecutivo y el mismo porcentaje que en la víspera, arrastrada por la caída de las acciones de la minera Vale y los principales bancos.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró la sesión en los 167.100 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,25 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,192 reales para la compra y 5,193 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El mercado financiero transita una semana marcada por la volatilidad, en la que los balances corporativos del segundo trimestre encienden la cautela entre los inversores.

Fue el caso de las acciones de Banco do Brasil, que sufrieron una caída del 4,16 % a pesar de haber presentado en el segundo trimestre del año un beneficio neto ajustado un 14 % por encima del trimestre anterior, lo que superó las proyecciones del mercado.

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Sin embargo, los analistas recibieron los resultados con cautela debido a dudas sobre la calidad operativa del balance y el deterioro de los indicadores de riesgo. El principal factor de alarma para el mercado fue el fuerte incremento en la morosidad, particularmente en la cartera de personas físicas.

De los grandes bancos, Santander Brasil fue el único en cerrar en terreno positivo, con una suba del 0,71 %, mientras que Bradesco (-0,48 %), Itaú Unibanco (-0,31 %) acompañaron la racha negativa.

Mismo destino que las acciones de la minera Vale, que se dejaron un 1,75 %.

Para sumar tensión al panorama bursátil, el país de a poco va entrando en la antesala de la contienda política, con el pistoletazo de salida oficial a la campaña electoral para los comicios presidenciales y legislativos de octubre este domingo.

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En el ámbito local, este jueves se conoció que las ventas del comercio minorista brasileño crecieron un 0,5 % en volumen en junio con respecto a mayo, con lo que alcanzaron su segundo mes seguido de aumento tras la fuerte caída del 1,5 % que registraron en abril.

En el terreno positivo, los papeles de Petrobras crecieron un 0,99 %.

El podio de las acciones que más se apreciaron este jueves estuvo encabezado por las preferentes de la empresa de juguetes Estrella (31,54 %) y las ordinarias de la empresa de tecnología, electrónica de consumo y electrodomésticos Multilaser (23,08 %).

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Del otro lado, las acciones ordinarias de la empresa de salud Hapvida (-33,09 %) encabezaron el podio de las más devaluadas.

El volumen negociado en la jornada superó los 29.306 millones de reales (unos 5.600 millones de dólares o 4.900 millones de euros) en casi 4 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión. EFE