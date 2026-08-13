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Muere un tercer migrante en un centro de detención del ICE en Nueva Jersey, en EEUU

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Un hombre de nacionalidad guatemalteca, identificado como José Chajón-Raxón, ha muerto en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado estadounidense de Nueva Jersey, la tercera muerte de estas características por complicaciones médicas.

Chajón-Raxón había sido detenido por agentes del ICE y trasladado al centro de Delaney Hall a mediados de julio de acuerdo con un comunicado emitido el miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional y recogido por el diario 'The New York Times'.

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El centro --propiedad de Geo Group, una empresa privada de servicios penitenciarios que opera múltiples centros de detención en todo el país-- ha sido objeto de críticas por parte de defensores de Derechos Humanos tras la muerte bajo custodia del ICE de un hombre salvadoreño identificado como Edwin López-Cornejo y otro haitiano llamado, Jean Wilson Brutus.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes estadounidense, Hakeem Jeffries, ha denunciado "las condiciones de vida insalubres" a las que están sometidas las personas detenidas, que muchas veces carecen de tratamiento médico adecuado, incluyendo mujeres embarazadas.

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Por su parte, el representante demócrata por Nueva Jersey Rob Menendez ha lamentado en un comunicado en redes sociales que el ICE esté intentando "evadir responsabilidades" por las muertes en las calles estadounidenses durante operativos antiinmigratorios y en centros de detención de todo el país.

"ICE, en consonancia con la ideología de la Administración Trump, está decidido a evitar el escrutinio público y a no asumir ninguna responsabilidad por sus fallos. Ha revertido deliberadamente una política de la era Biden para crear una laguna legal que le permite 'liberar' a alguien de custodia y luego alegar que no tiene responsabilidad de investigar su muerte ni de informar al Congreso o al público", ha indicado.

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