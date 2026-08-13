Colombia registra una réplica de magnitud 4,2 en la zona más castigada por el terremoto

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Bogotá, 13 ago (EFE).- Una réplica de magnitud 4,2 hizo temblar con fuerza este jueves la zona más afectada por el gran terremoto del pasado lunes en Colombia, desatando el temor entre los pobladores y deteniendo de forma temporal los trabajos de los equipos de rescate.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó (oeste), exactamente el mismo lugar del terremoto de magnitud de 7,4 del lunes.

Se trata de una de las mayores réplicas detectadas hasta la fecha y la segunda por encima de 4,0, según los datos publicados por el SGC.

Este último sismo fue claramente perceptible en los departamentos de Chocó y de los adyacente Valle del Cauca y Risaralda, tres de las regiones más afectadas por el terremoto del lunes. Por el momento no se ha informado de nuevas víctimas o derrumbes a causa de este movimiento.

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Según datos del SGC desde el gran terremoto del lunes se han registrado más de 160 réplicas en Colombia. De ellas, 12 alcanzaron una magnitud superior a 3,0 y dos superaron los 4,0.

Las autoridades colombianas han contabilizado hasta el momento 265 víctimas mortales por el terremoto, además de 3.494 heridos de diversa consideración, 53.816 afectados y un total de 496 personas que permanecen desaparecidas.

Debido a la magnitud de la crisis, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró el miércoles la emergencia económica, para ayudar a canalizar fondos nacionales e internacionales para la reconstrucción de infraestructuras y la ayuda a los damnificados. EFE

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