Lenovo logra ventas récord en su primer trimestre fiscal, aunque pierde 528 millones por derivados

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Lenovo, el mayor fabricante mundial de ordenadores personales, logró una cifra de ventas récord de 26.943 millones de dólares (23.356 millones de euros) entre abril y junio, primer trimestre fiscal para la compañía china, que, sin embargo, registró un resultado negativo de 609 millones de dólares (528 millones de euros), frente a las ganancias de 505 millones de dólares (438 millones de euros) del mismo periodo de del año anterior, como consecuencia de las pérdidas anotadas en relación con ajustes en el valor razonable de warrants.

En concreto, Lenovo asumió en el trimestre una pérdida de 1.690 millones de dólares (1.465 millones de euros) a raíz del ajuste de estas opciones de compra. Sin tener en cuenta atípicos, el beneficio ajustado neto de Lenovo en el trimestre aumentó un 176%, hasta 1.075 millones de dólares (932 millones de euros).

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De su lado, entre abril y junio, la cifra de negocio de Lenovo alcanzó un récord de 26.943 millones de dólares (23.356 millones de euros), un 43% por encima de los ingresos contabilizados un año antes, incluyendo 9.300 millones de dólares (8.062 millones de euros) en ingresos relacionados con la IA, lo que representa el 35% de la facturación de la empresa en el trimestre.

Por segmentos de negocio, las ventas de la división de dispositivos inteligentes (IDG), incluyendo el segmento de ordenadores personales y teléfonos móviles, sumaron unos 17.100 millones de dólares (14.823 millones de euros), un 27% más.

En cuanto al área de soluciones y servicios (SSG), la facturación de Lenovo aumentó un 28%, hasta alrededor de 2.900 millones de dólares (2.514 millones de euros), mientras que el negocio de infraestructuras (ISG) ingresó unos 8.500 millones de dólares (7.368 millones de euros), un 98% más.

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"Tras el mejor año de la historia de Lenovo, hemos logrado nuestro trimestre más sólido hasta la fecha, con un crecimiento acelerado, una rentabilidad aún mayor y la IA consolidándose como un claro motor de crecimiento en todos los grupos de negocio", ha comentado el presidente y consejero delegado de Lenovo, Yuanqing Yang.