El 68,3% de los españoles elegirá destinos nacionales para sus próximos viajes de ocio, según Intermundial

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El 68,3% de los ciudadanos españoles que prevén realizar viajes de ocio en 2026 optará por desplazarse dentro del territorio nacional, posicionando a España como el destino mayoritario a gran distancia de Europa (39,6%), Latinoamérica (4,9%), Norteamérica (4,3%) y Asia (4,2%), según revela el 'I Barómetro del Viajero' elaborado por la firma de seguros de viaje Intermundial (Grupo Atlantigo).

El informe señala que el turismo doméstico cobra especial relevancia entre los mayores de 60 años, donde la preferencia por viajar dentro del país asciende al 72,6%.

Por tipología de destino, el turismo de costa y playa se sitúa a la cabeza con el 37,8% de las elecciones de los viajeros nacionales, seguido del turismo urbano (18,3%), que gana tracción entre los jóvenes de 18 a 29 años alcanzando una cuota del 25%.

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Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha lidera la preferencia por el destino nacional (79,2%), mientras que en la Comunidad Valenciana destaca el interés por el turismo rural (19,9%).

Por su parte, la mitad de los viajeros procedentes de la Comunidad de Madrid opta por la playa y en Andalucía resalta un mayor ajuste del gasto, donde el 18,8% contempla reducir su presupuesto respecto al ejercicio anterior.

IMPACTO ECONÓMICO DE LOS IMPREVISTOS

Pese a la cercanía de los trayectos nacionales, el estudio advierte de la frecuencia con la que se registran incidencias.

En los últimos tres años, el 34,8% de los viajeros españoles ha sufrido retrasos o cancelaciones en los medios de transporte, un 26% ha padecido enfermedades o accidentes propios, el 21,8% ha experimentado pérdida o demora en el equipaje y el 21,1% ha afrontado problemas con su alojamiento.

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En este contexto, el 91,9% de los encuestados reconoce que hacer frente a una incidencia grave durante sus vacaciones supondría un esfuerzo económico 'alto' o 'relevante'.

En el plano presupuestario, el 22,2% de los viajeros ha modificado su previsión de gasto respecto al año pasado. Entre quienes aumentarán su partida presupuestaria, un 53,4% lo atribuye al encarecimiento del transporte y el alojamiento, mientras que un 14,9% prevé reducir el presupuesto por su situación económica o la necesidad de atender otras prioridades, un porcentaje que se eleva al 19,1% en la franja de 18 a 29 años.

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La penetración de los seguros de viaje en el turismo doméstico A pesar del riesgo de sufrir incidencias antes o durante el trayecto, solo el 30% de los españoles afirma tener contratado o tener previsto contratar una póliza de seguro para sus próximas vacaciones, frente al 42,5% que lo descarta y un 35,4% que duda al tratarse de viajes cortos o cercanos.

Por contra, la cobertura de cancelación es valorada por el 45% de los viajeros como un elemento clave para recuperar la inversión realizada en caso de imprevisto.

Desde la aseguradora subrayan que la contratación y percepción del seguro cambia notablemente con el nivel de información del usuario: el 78% de los españoles que afirma conocer con detalle las coberturas de estas pólizas considera su suscripción como un elemento esencial o recomendable, independientemente de la distancia del destino.

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