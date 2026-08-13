Wireless Logic adquiere el negocio IoT de Algar Telecom y refuerza su estrategia en Latinoamérica

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Wireless Logic ha anunciado la firma de un acuerdo para adquirir el negocio de conectividad Internet de las Cosas (IoT) de la compañía brasileña Algar Telecom, perteneciente a Grupo Algar, con el objetivo de integrarlo en Arqia, reforzar su posición como mayor operador móvil virtual especializado en Brasil y acelerar su crecimiento en Latinoamérica.

Según ha informado la entidad, esta transacción da continuidad a la adquisición de Arqia realizada por Wireless Logic en 2025 y permitirá a Algar Telecom destinar nuevos recursos a sus principales áreas de negocio de tecnologías de la información y telecomunicaciones.

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Así, el negocio IoT de Algar, creado en 2019 para los mercados 'Machine-to- Machine' (M2M) y 'Point of Sale' (POS), se integrará en Arqia para ayudar a empresas de agroindustria, logística, pagos, 'utilities', fabricación, sanidad y 'smart cities' a ampliar y gestionar sus operaciones conectadas.

"La firma de este acuerdo supone un hito importante para Arqia y refuerza nuestra estrategia de crecimiento", ha destacado el consejero delegado (CEO) de Arqia, Tomas Fuchs, subrayando que tras la operación desarrollarán soluciones "todavía más completas".

Fuchs ha remarcado, además, que la compra demuestra "la confianza" de Wireless Logic en el potencial de Brasil como mercado clave para su crecimiento en Latinoamérica para acelerar la transformación digital conectando servicios esenciales.

Por su parte, la presidenta de Algar, Eliane Garcia Melgaço, ha explicado que la decisión supone "un paso meditado" para acelerar las inversiones en una oferta integral de tecnologías de la información, con especial atención a áreas de alto valor como 'cloud', ciberseguridad y servicios profesionales.

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Además, la presidenta ha añadido que la venta forma parte del reposicionamiento estratégico de la compañía para reforzar su papel como socio de confianza en la transformación digital de sus clientes.

Asimismo, el cofundador y CEO de Wireless Logic, Oliver Tucker, ha señalado que el acuerdo representa "un nuevo paso importante" en la ejecución de la estrategia para Latinoamérica al combinar la escala global con la experiencia local de Arqia.

Por otro lado, la transacción está sujeta a las condiciones habituales y aprobaciones regulatorias, de modo que hasta que se complete, ambas compañías seguirán operando de manera independiente para garantizar la continuidad del servicio, la atención al cliente y los compromisos contractuales.

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Una vez finalizada la operación, comenzará un proceso de integración progresivo orientado a ampliar las capacidades de Arqia, mantener la excelencia operativa y generar valor a largo plazo para clientes, socios y empleados.