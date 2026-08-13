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Japón convoca al embajador ruso para protestar por la visita de Putin a islas en disputa

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Tokio, 13 ago (EFE).- Japón convocó este jueves al embajador ruso en Tokio, Nikolai Nozdriev, para protestar por la primera visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a las islas Kuriles, administradas por Moscú y reclamadas por Tokio, reabriendo una herida histórica.

El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, presentó una "enérgica protesta" al diplomático ruso y le solicitó que la trasladara al Kremlin "de inmediato", según un comunicado de la cartera ministerial.

Previamente, la primera ministra, Sanae Takaichi, había tachado de "absolutamente inaceptable" el desplazamiento de Putin a la isla de Iturup (Etorofu para Japón) y había asegurado que esta decisión "agrava todavía más el sentimiento antirruso en el país y dificulta la restauración" de los lazos bilaterales. EFE

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