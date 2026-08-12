El sector servicios brasileño se estancó en junio tras su retracción en mayo

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Río de Janeiro, 12 ago (EFE).- El sector servicios, que representa el 70 % del producto interior bruto (PIB) de Brasil, se estancó en junio con respecto al mes anterior tras haber sufrido una retracción del 0,2 % en mayo, con lo que mantuvo su actual tendencia de desaceleración, informó este miércoles el Gobierno.

El resultado negativo de los dos últimos meses hizo que el sector acumulara un crecimiento de tan solo un 2 % en el primer semestre del año, el mismo porcentaje registrado en los cinco primeros meses y por debajo de la expansión del 2,4 % medida hasta abril, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

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De la misma forma, el crecimiento acumulado en doce meses (interanual) cayó desde el 2,9 % en abril hasta el 2,6 % en mayo y en junio.

De acuerdo con el organismo estatal de estadísticas, pese a que el sector servicios se encuentra un 19,9 % por encima del nivel que tenía en febrero de 2020, antes de la pandemia de la covid, en junio se ubicó un 0,3 % por debajo de su máximo histórico, registrado en octubre de 2025.

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El estancamiento del sector en junio con respecto a mayo obedeció a que cuatro de las cinco actividades analizadas registraron retracción.

La actividad que más pesó negativamente en el resultado de junio fue la de servicios profesionales, administrativos y complementarios, con una retracción del 1,4 %.

También registraron resultado negativo en el mes los otros servicios (-2,2 %), los servicios prestados a las familias (-1,2 %) y los transportes (-0,1 %).

La única actividad que creció en junio con respecto a mayo, con un 1,8 % de expansión, fue la de servicios de información y comunicación.

Así como la economía brasileña en general, el crecimiento del sector servicios está en desaceleración.

El sector se expandió un 2,8 % en 2025 tras haber avanzado un 3,1 % en 2024 y la última previsión del Gobierno es que su crecimiento se limite al 2,4 % en 2026.

El PIB brasileño, por su parte, creció un 2,3 % en 2025 tras haber avanzado un 3,4 % en 2024 y la última previsión de los economistas es que esa desaceleración prosiga este año y que el crecimiento tan solo llegue al 2 % en 2026. EFE

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