Ruto propone nuevo plan económico a largo plazo para Kenia antes de los comicios de 2027

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Nairobi, 12 ago (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, propuso este miércoles un plan a largo plazo centrado en el "futuro" y en la "próxima generación", al lanzar un diálogo nacional tras años de protestas antigubernamentales y contra subidas fiscales en el país y antes de los comicios de agosto de 2027.

"Cuando definimos la Visión 2030, hace más de 20 años, el mundo era muy diferente al de hoy", dijo Ruto durante una conferencia celebrada en Nairobi para inaugurar el diálogo que anunció a finales del pasado julio, encaminado a sustituir la Visión 2030, el proyecto económico impulsado en 2008 por el Gobierno de entonces.

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"La tecnología no ocupaba el lugar que ocupa actualmente. La IA (inteligencia artificial) aún no existía. No sufríamos los graves efectos del cambio climático como los sufrimos hoy", añadió.

Tras reconocer que el país no alcanzará los objetivos económicos previstos y que ha quedado rezagado frente a otras economías emergentes, Ruto afirmó que la razón reside en que se han elaborado planes "sin visión de futuro" y por solo pensar en las "próximas elecciones".

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"Kenia debe pensar más allá de las próximas elecciones. Kenia debe pensar en la próxima generación. Y quiero pedirles a todos los presentes que piensen más allá de cualquier ciclo electoral o cualquier administración", incidió.

Además, explicó que la Visión 2030 se elaboró antes de la entrada en vigor de la Constitución de 2010, que proporciona un marco "más claro y eficaz para pensar a largo plazo", al "exigir" consultar con la población.

En ese sentido, afirmó que Kenia tiene ahora la oportunidad de formular un plan a largo plazo "elaborado por y para el pueblo" y "no por el Gobierno ni la burocracia".

"Queremos escuchar las ideas de todos: agricultores, emprendedores, estudiantes, tecnócratas", agregó, en referencia a las consultas públicas a nivel nacional que este plan incluye.

El mandatario lanzó este mensaje pese a que el país se ha visto sacudido en los últimos años por protestas antigubernamentales y contra subidas de impuestos, en un contexto de encarecimiento del coste de la vida y de profunda desigualdad social.

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La Visión 2030 es el plan estratégico de desarrollo a largo plazo impulsado por el Gobierno de Kenia en 2008, bajo la presidencia de Mwai Kibaki, y su objetivo central era transformar al país en una nación industrializada de ingresos medios-altos con una alta calidad de vida para sus ciudadanos en el año 2030.

En la práctica, el plan fue el marco que impulsó las mayores megaobras de infraestructura del país en las últimas dos décadas, como la red ferroviaria de ancho estándar (SGR), la expansión del puerto de Mombasa y el desarrollo de corredores logísticos.

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Pero, aunque transformó la infraestructura keniana, el crecimiento del PIB no alcanzó las cifras proyectadas. EFE