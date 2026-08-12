Un cazador encuentra un torso envuelto en plástico en un bosque en el norte de Alemania

Guardar

Berlín, 12 ago (EFE).- Un cazador ha encontrado un torso masculino envuelto en plástico en una zona boscosa del norte de Alemania cercana a la frontera con Dinamarca, informó este miércoles la Policía de Flensburgo, en el estado federado de Schleswig-Holstein.

El hallazgo se produjo el martes por la tarde en Glücksburg, tras lo cual alertó a la Policía.

La Fiscalía de Flensburgo y agentes del departamento de homicidios iniciaron las investigaciones esa misma tarde.

La Policía parte de la hipótesis de que se trata de un crimen violento.

Las circunstancias del hecho, así como la identidad del fallecido, todavía no están esclarecidas.

La zona boscosa alrededor del lugar del hallazgo está siendo registrada en busca de nuevas pruebas. EFE