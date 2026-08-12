La tasa de inflación de EEUU se moderó una décima en julio, hasta el 3,4%

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El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en el mes de julio en el 3,4% interanual, frente a la subida de los precios del 3,5% observada en junio, según ha informado la Agencia de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

La subida de los precios en julio volvió a reflejar el fuerte encarecimiento de la energía, con una subida interanual del 14,7%, aunque fue algo más moderado que en junio, mientras que los alimentos subieron un 3%, en línea con el mes anterior.

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De este modo, el dato subyacente de inflación, que excluye el impacto de la volatilidad de la energía y de los alimentos frescos, se situó en el 2,5%, frente al 2,6% de junio.

En la comparativa intermensual, la tasa de inflación en julio repuntó una décima, después de bajar un 0,4% en el mes anterior, después de una caída del 1,7% del precio mensual de la energía, tras la bajada del 5,7% un mes antes. De su lado, el índice de precios de los alimentos aumentó una décima, la mitad que en junio.

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