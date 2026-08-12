'Las Azules' celebra el éxito de México en Apple TV pero con "responsabilidad" histórica

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Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 12 ago (EFE).- El elenco de 'Las Azules', serie sobre las primeras mujeres policía mexicanas, comienza este miércoles su segunda temporada como un logro que "pone a México en el mapa" en Apple TV, y asumiendo la "responsabilidad" de retratar un momento histórico para las mujeres en el país y de crisis de derechos humanos.

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Las protagonistas Bárbara Mori, que interpreta a la teniente María, y Ximena Sariñana, en el rol de su compañera Ángeles, reconocen en una entrevista con EFE el reto de contar la historia de las primeras oficiales mujeres de Ciudad de México en 1971, después de la masacre de estudiantes de Tlatelolco, ocurrida en octubre de 1968.

"Como contadores de historias tenemos la responsabilidad en nuestros hombros de contar historias que realmente aporten algo a la sociedad. Y creo que hablar de este movimiento que hubo y de esta matanza, esta masacre tan dolorosa que hubo en nuestra historia reciente en México, nos hace reflexionar", expresa Mori.

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El personaje de Mori queda atrapado entre sostener las reglas del sistema al que ahora pertenece y descubrir la verdad tras el hallazgo del cadáver de una activista estudiantil, relacionada con esa matanza ordenada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) contra cientos de estudiantes.

Aunque han pasado casi seis décadas, Sariñana considera que la serie "definitivamente aporta" una lectura de la historia que ahora considera a las mujeres "porque, además, son cuatro protagonistas, todas representando distintas luchas de las mujeres y eso hace que sea una serie muy atractiva y muy relevante".

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"Una historia, además, liderada por mujeres con conflictos que aparentemente son de los 70, pero que siguen siendo muy actuales y creo que mucho de Latinoamérica se ha representado en estas problemáticas", agrega.

Sariñana considera "increíble que haya una apuesta por historias de este tipo que pongan a México en el mapa, México en toda su increíble historia y su complejidad".

En ello coincide el creador de la historia, el director Fernando Rovzar, quien festeja que el programa sea un éxito y "realmente sea una historia mexicana con una temática mexicana con el elenco mexicano".

"Yo crecí con que todo mundo me decía que lo mexicano solo se iba a ver en México. Y hoy las reglas son otras y hoy tenemos una serie hablada en español que habla de una temática de una época muy particular en México, que de pronto la renuevan a una segunda temporada porque la vieron en todo el mundo", manifiesta.

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Rovzar menciona que la serie habla de un "contexto histórico muy doloroso para México", por lo que afronta responsabilidad "con la gente que lo sufrió, con sus familias, con toda la gente que no tiene respuestas o gente que, incluso, nunca encontraron a sus familiares".

Pese a este contexto, asegura que buscaba que "no fuera una serie nostálgica" o "un documental", sino que "fuera una serie que te situara en el pasado pero que se viera moderna" como un "entretenido thriller" con la estética de Apple TV.

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Este balance entre arte e historia también motiva a Bárbara Mori, conocida por sus roles en telenovelas como 'Rubí' y 'Mirada de mujer'.

"Hay tantas cosas que han pasado que, si las callamos y guardamos silencio, se siguen replicando y se sigue repitiendo la misma historia. Entonces es ver cuáles fueron los errores que cometimos en el pasado para no seguirlos cometiendo. Y creo que el hablar de estas historias nos hace conscientes de ello", apunta la actriz.

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La nueva temporada, que también protagonizan Natalia Téllez y Amorita Rasgado, lanzará un nuevo capítulo por semana del 12 de agosto al 30 de septiembre en el servicio global de Apple TV. EFE

(Foto)(Vídeo)