Las dos alas demócratas libran batalla por Wisconsin con solo 0,46 puntos de diferencia

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Washington, 12 ago (EFE).- La izquierda progresista y el sector moderado del Partido Demócrata libran una reñida batalla por la candidatura a gobernador de Wisconsin, con una diferencia de apenas 0,46 puntos porcentuales entre las dos principales opciones cuando se ha escrutado el 89 % de los votos, en una contienda que enfrenta dos visiones sobre el rumbo del partido en uno de los estados más disputados de Estados Unidos.

El ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley, respaldado por el gobernador saliente, Tony Evers, suma 288.145 votos, el 39,96 %, frente a los 284.809 sufragios, el 39,50 %, de la legisladora estatal Francesca Hong, una socialista democrática que ha logrado movilizar a sectores progresistas y jóvenes.

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La diferencia es de solo 3.336 votos, por lo que la primaria continúa abierta.

Crowley representa al sector más moderado del partido y se presenta como una opción con experiencia ejecutiva y capacidad para competir en un estado políticamente dividido y lucha por ser el primer gobernador afroamericano del estado.

Su candidatura recibió el respaldo de Evers después de que el gobernador demócrata anunciara que no buscará un tercer mandato.

Hong, en cambio, se ha presentado como una alternativa progresista y ha defendido propuestas como la educación pública y el cuidado infantil universal, además de rechazar las donaciones de comités de acción política empresariales.

La disputa ha despertado atención nacional porque el resultado medirá hasta qué punto el creciente movimiento progresista puede imponerse dentro del Partido Demócrata, después de avances recientes de candidatos de izquierda en otras primarias.

El ganador se enfrentará en noviembre al republicano Tom Tiffany, aliado del presidente Donald Trump, en un estado considerado clave para ambos partidos.

Las dos alas del Partido Demócrata protagonizan una batalla abierta en las primarias a nivel nacional, donde algunos candidatos de izquierda han logrado históricas victorias, como la de Abdul El-Sayed en Michigan y la de Peggy Flanagan en Minnesota, que se impuso en las primarias demócratas para el Senado. EFE

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