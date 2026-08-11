Cuba expresa a Colombia sus "sentidas condolencias" y "solidaridad" tras el terremoto

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(Actualiza con mensajes del presidente y el primer ministro de Cuba)

La Habana, 10 ago (EFE).- El Gobierno de Cuba expresó sus "sentidas condolencias" y "solidaridad" a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte del país, donde hay un saldo preliminar de al menos 132 muertos y 570 heridos.

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"Trasladamos nuestras más sentidas condolencias al Gobierno y pueblo colombianos en este triste momento", expresó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en las redes sociales.

En su mensaje, el mandatario lamentó "los fallecimientos, heridos y daños provocados por el sismo en el Departamento del Chocó, en Colombia".

Por su parte, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, manifestó en la red social X sus "condolencias y solidaridad al hermano pueblo colombiano en estos difíciles momentos".

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, también envió un mensaje en el que expuso sus "sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de Colombia, ante la pérdida de vidas humanas, heridos y graves daños ocasionados por el sismo de gran magnitud que tuvo lugar en el Departamento del Chocó".

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En su mensaje, el jefe de la diplomacia cubana afirmó que "cuente el hermano pueblo colombiano con la solidaridad y disposición de Cuba en estos momentos de dolor".

El temblor se registró a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 103 kilómetros, según indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el sismo que se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país.

En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones. EFE